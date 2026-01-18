Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
В условиях дефицита памяти AMD может снизить приоритет производства RX 9070 в пользу версии XT
Что будет с RX 9060 XT 16 ГБ, пока непонятно.

В условиях значительного роста цен на память компания AMD тоже перераспределяет производственные ресурсы, отдавая приоритет более дорогим моделям среди видеокарт с одинаковым объёмом видеопамяти. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на слухи от венгерского ресурса Prohardver, авторы которого утверждают, что Radeon RX 9070 XT теперь имеет больший приоритет, чем RX 9070.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash

Авторы Prohardver подчёркивают, что производство RX 9070 продолжится, но в меньших объёмах, основное внимание будет уделяться более дорогой модели RX 9070 XT. Официально эта информация не подтверждена, но всё выглядит вполне логично. Аналогичные слухи появились в отношении NVIDIA и видеокарт GeForce RTX 50, причём позже они подкрепились заявлениями генерального директора Gigabyte, который предположил, что самой выгодной стратегией для NVIDIA сейчас является производство видеокарт с наибольшей валовой выручкой на гигабайт памяти.

В VideoCardz отмечают, что RX 9070 изначально пользовалась значительно меньшей популярностью, по сравнению с RX 9070 XT. AMD установила рекомендованную цену $549 на RX 9070 и $599 на RX 9070 XT. При такой небольшой разнице в цене сложно найти причины для выбора менее мощной RX 9070 с урезанной версией графического процессора Navi 48, хотя находились и те, кто предпочитал сэкономить, а разницу в производительности сократить за счёт разгона.

Конкретных подробностей о судьбе RX 9060 XT 16 ГБ нет, однако можно предположить, что это наименее выгодная для AMD видеокарта, так же как и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ для NVIDIA.

Ранее в AMD заявили о работе с партнёрами и поставщиками, чтобы поддерживать цены на уровне, близком к рекомендованному.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#amd #видеокарты #дефицит #память #radeon rx 9070
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
8
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
3
Польская соляная шахта Величка благодаря внедрению ИИ-ассистентов ставит рекорды посещаемости
+
Тайна сохранности 800-летней мумии в Китае раскрыта учёными Фуданьского университета
+
Live Science: Космос может быть «липкой жидкостью», а не пустым пространством
+
Popular Mechanics: Физики расширили применение первого закона термодинамики
+
Слухи о применении американцами акустического оружия при задержании Мадуро опровергаются экспертами
1
Ученые расшифровали геном ДНК вымершего шерстистого носорога возрастом свыше 14 000 лет
+
Ryzen 9 9950X3D2 с двойным кэшем 3D V-Cache протестирован на матплате для оверклокеров в Geekbench
+
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
1
«Пробуждённая» чёрная дыра возобновила активность после 100 миллионов лет молчания
+
Учёные в Бразилии обнаружили гарпуны возрастом около 5000 лет для охоты на китов
+
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
4
AMD постарается удерживать стоимость видеокарт максимально низкой в условиях дефицита памяти
+
Впервые представлены HD-кадры полностью изолированного от внешнего мира племени из Амазонии
3
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
7
Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработки европейскими странами аналога "Орешника"
+
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
1
Science: Китайский телескоп FAST обнаружил доказательства двойного происхождения радиовсплесков
+
Popular Mechanics: В США представили прототип шестерён работающих без механического зацепления
2

Популярные статьи

«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
14
От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
2
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
4

Сейчас обсуждают

Зю
13:39
Только это одноразовое удовольствие для пользования месяц-два. Или играть в одну и ту же игру до конца жизни
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Alex KZ
13:30
У меня до сих пор комп на Intel® Core™ i7-3960X Extreme Edition. Работает как часы.
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Dentarg
13:28
До этого он на чём сидел, на Коре Дуо? Что вообще у народа в головах? Последние несколько лет можно было легко обновиться на условного турбобомжа с 12400F, DDR4 и RTX4060, который звёзд с неба не хват...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Никита Абсалямов
13:12
Всё познаётся в сравнении...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Дмитрий Мулеев
12:11
Я прям даже и не знаю, вы серьёзно или просто пошутить так неудачно решили. Если серьёзно, то пломба учетной организации, это как бы немного другое. Мягко говоря. Но не смею вас переубеждать, можете и...
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
deema35
11:50
А для перезарядки нужно выйти из танка и перезарядить.
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
deema35
11:48
"Линкор«Джерард Форд»" Это авианосец. Последним линкором был Миссури, но он сейчас переделан в музей.
Bloomberg: Стоимость постройки линкора класса «Трамп» может обойтись бюджету США в $22 млрд
deniskaaaa1
11:44
может у меня иза этого низкий фпс на минике... удалю.
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
Влад Шмелев
11:13
С счетчика электроэнергии тоже можно пломбы снять?
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
Overseer man
11:11
Ну так сидим на Windows 10. Пока что на ней все запускается, а дальше есть Linux с разными дистрибутивами и Macintosh.
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter