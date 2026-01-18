Что будет с RX 9060 XT 16 ГБ, пока непонятно.

В условиях значительного роста цен на память компания AMD тоже перераспределяет производственные ресурсы, отдавая приоритет более дорогим моделям среди видеокарт с одинаковым объёмом видеопамяти. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на слухи от венгерского ресурса Prohardver, авторы которого утверждают, что Radeon RX 9070 XT теперь имеет больший приоритет, чем RX 9070.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash

Авторы Prohardver подчёркивают, что производство RX 9070 продолжится, но в меньших объёмах, основное внимание будет уделяться более дорогой модели RX 9070 XT. Официально эта информация не подтверждена, но всё выглядит вполне логично. Аналогичные слухи появились в отношении NVIDIA и видеокарт GeForce RTX 50, причём позже они подкрепились заявлениями генерального директора Gigabyte, который предположил, что самой выгодной стратегией для NVIDIA сейчас является производство видеокарт с наибольшей валовой выручкой на гигабайт памяти.

В VideoCardz отмечают, что RX 9070 изначально пользовалась значительно меньшей популярностью, по сравнению с RX 9070 XT. AMD установила рекомендованную цену $549 на RX 9070 и $599 на RX 9070 XT. При такой небольшой разнице в цене сложно найти причины для выбора менее мощной RX 9070 с урезанной версией графического процессора Navi 48, хотя находились и те, кто предпочитал сэкономить, а разницу в производительности сократить за счёт разгона.

Конкретных подробностей о судьбе RX 9060 XT 16 ГБ нет, однако можно предположить, что это наименее выгодная для AMD видеокарта, так же как и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ для NVIDIA.

Ранее в AMD заявили о работе с партнёрами и поставщиками, чтобы поддерживать цены на уровне, близком к рекомендованному.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424