Настройки переопределения DLSS изменили, поддержка расширилась на 77 новых игр.

Вокруг релиза стабильной версии приложения NVIDIA App с поддержкой DLSS 4.5 сложилась непонятная ситуация. Релиз должен был состояться накануне, этого не произошло, сообщалось о переносе, но стабильный релиз NVIDIA App 11.0.6.379 всё-таки состоялся сегодня, сообщает Wccftech.

Источник изображения: @hieu101193, Unsplash

До публикации новой версии приложения пользователи заметили автоматическое обновление библиотеки DLSS Super Resolution (SR) до версии 310.5.2. По всей видимости, это обновление изменило только логику автоматического выбора профилей DLSS в зависимости от режимов. Профили стали выбираться в соответствии с последними рекомендациями разработчиков NVIDIA, в частности, профиль M активируется в режиме производительность. Список изменений обновления NVIDIA App 11.0.6.379 подтверждает, что это действительно входило в планы разработчиков.

Источник изображения: Wccftech

В NVIDIA App 11.0.6.379 изменили настройки «Замещение DLSS» (DLSS Override). Теперь в предустановках модели вместо опции «Последняя» должна появиться опция «Рекомендованная» (Recommended), при которой профили DLSS будут присваиваться режимам в соответствии с рекомендациями разработчиков NVIDIA. В частности, профиль M будет включаться при выборе режима DLSS «Производительность», а профиль L — при выборе режима «Ультра-производительность» для разрешения 4K. Для режимов «Качество» и «Баланс» по умолчанию используется профиль K.

Источник изображения: Nestledrink, Reddit

Возможность использовать профиль K или M глобально для всех режимов присутствует, для этого надо выбрать профиль вручную в настройках приложения NVIDIA App, как показано на изображении выше. Но владельцам видеокарт GeForce RTX 20 и 30 серии стоит помнить об отсутствии аппаратной поддержки вычислений в формате FP8. Это приводит к более значительному снижению производительности при включении профилей M и L модели Transformer 2-го поколения, по сравнению с видеокартами RTX 40 и 50 серии.

В NVIDIA App также перенесли оставшиеся настройки Surround из панели управления NVIDIA, внедрили новые возможности для отладки, новые профили с оптимальными настройками для игр, расширили совместимость DLSS Override, исправили ошибки.

DLSS Override теперь официально поддерживается в 77 новых играх, а оптимальные настройки появились для 10 наименований. Среди этих игр Anno 117: Pax Romana, ARC Raiders и Call of Duty: Black Ops 7.

Исправленные ошибки:

Оверлей NVIDIA App мог исчезнуть после изменения разрешения экрана.

Сброс настроек битрейта на 150 Мбит/с после перезагрузки системы.

Невозможность изменить папку для сохранения записей.

Снимки в режиме сверхвысокое разрешение на видеокартах серии 50 могли оказаться пустыми.

Приложение NVIDIA App доступно для загрузки на официальном сайте NVIDIA и уже распространяется в виде автоматического обновления.