Вокруг релиза стабильной версии приложения NVIDIA App с поддержкой DLSS 4.5 сложилась непонятная ситуация. Релиз должен был состояться накануне, этого не произошло, сообщалось о переносе, но стабильный релиз NVIDIA App 11.0.6.379 всё-таки состоялся сегодня, сообщает Wccftech.
До публикации новой версии приложения пользователи заметили автоматическое обновление библиотеки DLSS Super Resolution (SR) до версии 310.5.2. По всей видимости, это обновление изменило только логику автоматического выбора профилей DLSS в зависимости от режимов. Профили стали выбираться в соответствии с последними рекомендациями разработчиков NVIDIA, в частности, профиль M активируется в режиме производительность. Список изменений обновления NVIDIA App 11.0.6.379 подтверждает, что это действительно входило в планы разработчиков.
В NVIDIA App 11.0.6.379 изменили настройки «Замещение DLSS» (DLSS Override). Теперь в предустановках модели вместо опции «Последняя» должна появиться опция «Рекомендованная» (Recommended), при которой профили DLSS будут присваиваться режимам в соответствии с рекомендациями разработчиков NVIDIA. В частности, профиль M будет включаться при выборе режима DLSS «Производительность», а профиль L — при выборе режима «Ультра-производительность» для разрешения 4K. Для режимов «Качество» и «Баланс» по умолчанию используется профиль K.
Возможность использовать профиль K или M глобально для всех режимов присутствует, для этого надо выбрать профиль вручную в настройках приложения NVIDIA App, как показано на изображении выше. Но владельцам видеокарт GeForce RTX 20 и 30 серии стоит помнить об отсутствии аппаратной поддержки вычислений в формате FP8. Это приводит к более значительному снижению производительности при включении профилей M и L модели Transformer 2-го поколения, по сравнению с видеокартами RTX 40 и 50 серии.
В NVIDIA App также перенесли оставшиеся настройки Surround из панели управления NVIDIA, внедрили новые возможности для отладки, новые профили с оптимальными настройками для игр, расширили совместимость DLSS Override, исправили ошибки.
DLSS Override теперь официально поддерживается в 77 новых играх, а оптимальные настройки появились для 10 наименований. Среди этих игр Anno 117: Pax Romana, ARC Raiders и Call of Duty: Black Ops 7.
Исправленные ошибки:
- Оверлей NVIDIA App мог исчезнуть после изменения разрешения экрана.
- Сброс настроек битрейта на 150 Мбит/с после перезагрузки системы.
- Невозможность изменить папку для сохранения записей.
- Снимки в режиме сверхвысокое разрешение на видеокартах серии 50 могли оказаться пустыми.
Приложение NVIDIA App доступно для загрузки на официальном сайте NVIDIA и уже распространяется в виде автоматического обновления.