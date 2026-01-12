Сайт Конференция
molexandr
Dell тестировала ноутбук с процессором NVIDIA N1X и 16-дюймовым OLED экраном
Возможно, в этом году появятся компьютеры с чипами NVIDIA N1.

Вслед за процессором AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D, потенциально той самой моделью с двойной кэш-памятью 3D V-Cache, в таможенной базе данных nbd.ltd обнаружили запись, относящуюся к ноутбуку с одним из первых потребительских ARM-процессоров NVIDIA. Это ноутбук под названием Dell 16 Premium OLED с инженерным образцом процессора NVIDIA N1X версии ES2, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Rohan Krishnan, Unsplash (отредактировано)

Вероятно, название тестовой платформы устарело. Таможенная запись датирована ноябрём, через несколько недель Dell объявит о возвращении бренда XPS. Предполагается, что этот новый ноутбук могут выпустить именно под этим брендом, а не как Premium 16 OLED. Однако важнее то, что крупные производители продолжают тестировать многообещающие чипы серии NVIDIA N1 и не исключено, что в этом году появятся первые устройства на их основе.

Источник изображения: nbd.ltd, VideoCardz

Слухи о работе NVIDIA над ARM-процессорами серии N1 появились уже давно. Эти чипы также оснащаются интегрированной графикой семейства Blackwell, и, предположительно, появятся в будущих ноутбуках и настольных компьютерах. Глава NVIDIA как то вскользь упомянул, что «суперчип» GB10 Blackwell Superchip для миниатюрной рабочей станции DGX Spark относится к серии N1. Судя по утечкам, основные характеристики N1X и GB10 совпадают.

В состав NVIDIA GB10 Blackwell Superchip входит 20-ядерный центральный процессор с конфигурацией 10+10 из ядер Cortex-X925 и Cortex-A725, а также 6144 CUDA ядер интегрированной графики. Чип подключается к памяти LPDDR5X по 256-битной шине. Устройства на базе GB10, в первую очередь, позиционируются как рабочие системы для искусственного интеллекта, но характеристики чипа намекают, что с играми у него тоже всё должно быть в порядке, правда запускать их придётся через эмулятор — большинство разработано под архитектуру x86. Есть надежды, что NVIDIA приложит руку и к программному обеспечению для запуска x86 игр на ARM-процессорах. Но пока всё это не подтверждено, когда появятся процессоры N1 — неизвестно.

На прошедшей выставке CES 2026 компания NVIDIA не анонсировала новых потребительских видеокарт или процессоров. Видеокарты GeForce RTX 50 SUPER, которые могли бы стать промежуточным обновлением в середине жизненного цикла Blackwell, пока существуют только в слухах. По последней информации видеокарты перенесли или вовсе отменили из-за дефицита памяти.

#nvidia #процессоры #arm-процессоры
Источник: videocardz.com
