Ранее ожидалось, что их представят в 2026 году.

Игровые видеокарты AMD следующего поколения выпустят не ранее середины 2027 года, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию блогера и инсайдера под псевдонимом Kepler_L2. Также инсайдер опровергает слухи о смене подрядчика для производства графических процессоров, заказы по-прежнему размещаются у компании TSMC. Как утверждается, новые чипы будут производиться по технологии N3P и уже прошли стадию tape out — т.е. проект завершён и отправлен на производство.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash

Ранее ожидалось, что AMD представит и выпустит новые видеокарты в 2026 году. Но теперь, если верить инсайдеру, сроки сместились и, по всей видимости, ещё не являются окончательными. Предположительно, задержка связана с дефицитом и ростом цен на DRAM-память. Высокая волатильность на рынке памяти осложняет выбор спецификаций и позиционирование продукта.

Официальных подробностей о будущих видеокартах AMD практически нет. В презентациях компании для широкой публики приоритетами для видеокарт следующего поколения называют искусственный интеллект и трассировку лучей. Компания не подтвердила, будут ли новые графические процессоры использовать унифицированную архитектуру UDNA или пока останутся на RDNA.

На будущие видеокарты AMD возлагаются большие надежды. Ожидания растут на фоне сотрудничества AMD и Sony, в рамках которого компании совместно разрабатывают аппаратные и программные решения для искусственного интеллекта, трассировки лучей и сжатия данных.