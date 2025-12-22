Также компания выпустит быстрые карты памяти.

Компания BiWin, известный производитель модулей оперативной памяти и твердотельных накопителей, анонсировала новый комплект оперативной памяти DDR5 в линейке Black Opal OC LAB Gold Edition DW100. Комплект памяти будет состоять из четырёх модулей по 48 ГБ каждый, со скоростью 6000 МТ/с и низкой задержкой CL28. Это оптимальные характеристики для процессоров AMD AM5, пишет ресурс GEEKNETIC.

Комплект уже появился на сайте BiWin и, по всей видимости, будет представлен на предстоящей выставке CES 2026. Однако сколько он будет стоить при текущем кризисе на рынке DRAM и NAND-памяти, остаётся загадкой.

Источник изображения: BiWin

BiWin также представит на выставке CES 2026 и другие премиальные продукты, включая серию высокоскоростных твердотельных накопителей Black Opal X570 PRO объёмом до 8 ТБ. Накопители поддерживают PCIe Gen 5 и оснащаются DRAM-кэшем. Для серии заявлены максимальные скорости на последовательных операциях чтения и записи 14 и 13 ГБ/с соответственно, производительность до 2 млн. операций случайного чтения в секунду даже при высоких нагрузках.

Источник изображения: BiWin

Компания BiWin представит и новые карты памяти, решения стандарта CFExpress 4.0 Type B и карты microSD для игровых консолей. Например, карта BiWin Amber CB500 CFExpress обеспечит скорость чтения до 3,75 ГБ/с и скорость записи до 3,5 ГБ/с, а microSD-карта Amber ME300 Express — скорость чтения до 0,9 ГБ/с и записи до 0,8 ГБ/с.