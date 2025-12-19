До 288 МБ дополнительной кэш-памяти.

По последним слухам, в ассортимент процессоров Intel Nova Lake-S с больши́м кэшем последнего уровня (big Last-Level Cache, bLLC) войдут 52- и 42-ядерные модели. Об этом сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на инсайдера под псевдонимом Haze в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Рассматриваемые процессоры будут сочетать производительные P-, эффективные E- и маломощные LPE-ядра по формулам 16P+32E+4LPE и 14P+24E+4LPE соответственно, а также будут оснащены 288 МБ кэш-памяти bLLC. Также инсайдер упомянул 28- и 24-ядерные конфигурации, оснащённые 144 МБ кэш-памяти bLLC.

Core Ultra 9 (dual compute): 52 ядра (16+32+4LPE), до 288 МБ bLLC

Core Ultra 9 (dual compute): 42 ядра (14+24+4LPE), до 288 МБ bLLC

Core Ultra 7 (single compute): 28 ядер (8+16+4LPE), до 144 МБ bLLC

Core Ultra 7 (single compute): 24 ядра (8+12+4LPE), до 144 МБ bLLC

Новая информация соответствует прошлым слухам от надёжных инсайдеров Jaykihn и kopite7kimi. Первый предсказал разработку bLLC процессоров с одиночными вычислительными кристаллами 8P+16E и 8P+12E, а второй — процессоров с двумя такими кристаллами. В теории, 42-ядерный процессор, о котором говорит Haze, может быть одной из моделей на базе пары 20-ядерых вычислительных кристаллов, а 52-ядерный процессор — флагманской моделью на базе пары 24-ядерных. Предполагается, что 4 маломощных ядра могут располагаться не в вычислительной плитке, а в другом кристалле.

Настольные процессоры Intel Nova Lake-S предназначены для совершенно новой платформы LGA 1954. Ожидается, что процессоры появятся во второй половине 2026 года, если планы компании не поменяются по тем или иным причинам.