Дизайн вдохновлён художественным стилем Diablo IV и посвящён центральному антагонисту — демонице Лилит.

Компания Lenovo представила в Китае новые игровые ноутбуки серии Y9000P с оформлением в стиле Diablo IV, сообщает VideoCardz. Ролевая игра от Blizzard Entertainment вышла в 2023 году, но только сейчас официально стала доступна любителям жанра из Поднебесной.

Источник изображения: Lenovo

Отличительной особенностью представленных ноутбуков в первую очередь является дизайн, вдохновлённый художественным стилем Diablo IV и посвящённый центральному антагонисту игры — демонице Лилит. В частности, на крышке ноутбука располагается большой стилизованный логотип, совмещающий силуэт Лилит и Y-образный элемент с подсветкой, который является частью брендинга игровых устройств Lenovo Legion.

На момент написания представлены две конфигурации ноутбуков, которые отличаются только дискретной видеокартой: GeForce RTX 5080 или 5070 Ti (Laptop-версии) от NVIDIA. Обе конфигурации оснащаются процессором Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 и твердотельным накопителем объёмом 1 ТБ с поддержкой PCIe 5.0. В ноутбуках используется 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,5K, максимальной частотой обновления 240 Гц и сертификацией HDR Trueblack 1000.

Источник изображения: Lenovo

Без учёта скидок и субсидий стартовая цена младшей конфигурации в Китае составляет 16999 ¥. Цена конфигурации ноутбука с видеокартой RTX 5080 начинается от 21999 ¥. Для более производительной версии заявлена общая мощность процессора и видеокарты 275 Вт. Пиковая мощность видеокарты может достигать 175 Вт, а процессора — 160 Вт. Отдельно к ноутбукам можно будет приобрести 170-ваттный GaN-адаптер питания с тем же оформлением. Его цена начинается от 229 ¥.

На прошедшей в ночь на 12 декабря церемонии The Game Awards 2025 для Diablo IV анонсировали новое DLC под названием Lord of Hatred. Релиз запланирован на 28 апреля 2026 года, предзаказы уже открыты.