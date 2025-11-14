Первая версия устройства появилась в 2015 году.

NVIDIA выпустила обновление для телевизионных приставок Shield Experience Upgrade 9.2.2, улучшив вспомогательные технологии для людей с ограниченными возможностями, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: NVIDIA

В списке изменений:

Звуковое оповещение о сопряжении пульта дистанционного управления SHIELD Remote и контроллера SHIELD Controller.

Функции Bounce Keys и Accessibility Key Repeat, которые позволяют настроить регистрацию повторных нажатий одной и той же клавиши.

Дополнительные настройки времени ожидания функций доступности.

Поддержка преобразования текста в речь TalkBack на 23 европейских языках.

Также обновление исправляет проблему с пропаданием звука в Disney+.

NVIDIA Shield TV и TV Pro, возможно, являются одними из самых долго поддерживаемых потребительских устройств NVIDIA на рынке. Платформа недавно отметила свой 10-летний юбилей. Первоначальный релиз состоялся в мае 2015 года, затем аппаратная часть обновлялась несколько раз, в 2017 и 2019 годах. Телевизионные приставки опередили своё время благодаря аппаратной платформе с чипами Tegra X1 (а затем X1+), которая была значительно производительнее большинства аналогичных устройств на рынке. Эти же чипы использовались в первой Nintendo Switch.

В чипах Tegra X1 используется графический процессор Maxwell с 256 ядрами CUDA. Стоит отметить, что NVIDIA готовится прекратить поддержку Maxwell в драйверах для ПК, так что рассматриваемый апдейт может стать последним крупным обновлением Shield.

С растущей популярностью потокового вещания телеканалов через интернет, преемник Shield может найти своё место на рынке, но NVIDIA, похоже, не спешит с его выпуском. NVIDIA могла бы выпустить устройство, совмещающее ТВ-приставку и небольшую игровую консоль, используя новый чип. Например, ещё одну модификацию Orin T234, который, как считается, стал основой T239 в игровой консоли Nintendo Switch 2.