Похоже, Zen 6 несёт значимые улучшения.

На этой неделе AMD представила обновлённые планы по выпуску центральных и графических процессоров. Помимо прочего, в презентации сообщалось, что процессоры AMD EPYC Venice с ядрами Zen 6 обеспечат более чем 70-процентный прирост производительности и эффективности, а также обеспечат более чем 30-процентный прирост плотности потоков.

Источник изображения: AMD

Процессоры AMD EPYC Venice будут иметь до 256 ядер и до 512 потоков, что на 33,3% больше, чем в текущем семействе Turin, флагманские модели которого предлагают до 192 ядер и 384 потоков. Процессоры Venice будут производиться по совершенно новому 2-нм техпроцессу от TSMC. Как отмечает AMD, эти цифры основаны на тестах SPECrate 2017 INT, которые проводились на двухпроцессорной платформе с двумя процессорами EPYC Venice.

Хотя прирост производительности 70% может показаться завышенным, на само деле специалисты считают эту цифру достижимой. Многопоточная производительность вырастет на треть только за счёт увеличения количества ядер. Оставшаяся доля — за счёт прироста IPC, тактовых частот и архитектурных улучшений.

Технологический процесс TSMC N2 использует транзисторы с опоясывающим затвором GAA (Gate-All-Around) и позволяет повысить плотность расположения транзисторов на 15. Технология обеспечивает на 10…15% более высокую производительность при той же мощности или на 25…30% меньшее энергопотребление при той же производительности.

В обозримом будущем AMD может занять 50% серверного рынка. Появление процессоров Zen 6 приблизит её к этой цели.