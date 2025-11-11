Сайт Конференция
Moleculo
Представлен концептуальный компьютер BTF 3.0 с бескабельным питанием компонентов
Новая версия технического решения предлагает использовать один коннектор для передачи электрической энергии мощностью более 2 кВт, а также регламентирует конструктивные особенности прочих компьютерных комплектующих для сборки систем без видимых кабелей.

Родоначальник технического решения BTF (Back-to-the-Future) для скрытого и бескабельного питания компьютерных комплектующих, известный под псевдонимом DIY-APE, представил третью версию своего проекта, сообщает VideoCardz.

Презентация BTF 3.0 была опубликована на YouTube после серии мероприятий в таких компаниях, как ASUS, MSI и Colorful. Эти компании являются ключевыми партнёрами, которые адаптировали конструкции BTF 1- и 2-го поколений для своих продуктов.

Источник изображения: DIY-APE 装机猿, YouTube

В первом поколении BTF разъёмы для питания материнской платы и подключения устройств ввода-вывода были перенесены на заднюю часть. Во втором поколении появились коннекторы для скрытого питания видеокарт. В новой версии BTF 3.0 технический проект трансформируется в более обширную спецификацию.

Источник изображения: DIY-APE 装机猿, YouTube

Для питания центрального процессора, видеокарты и материнской платы предлагается использовать одно соединение. В блоке питания BTF 3.0 нет привычных кабелей для подключения материнской платы, только разъём шип-паз с позолоченными контактами. Это соединение рассчитано на максимальную мощность 2145 Вт, из которых 1680 Вт зарезервированы для процессора и видеокарты. Для быстрого и удобного подключения корпусных USB-портов и элементов управления в BTF 3.0 предлагается объединить все эти кабели в единый корпус, а для питания SATA-устройств — предусмотреть дополнительные скрытые 4-контактные разъёмы.

Источник изображения: DIY-APE 装机猿, YouTube

Комплектующие BTF 3.0 должны быть совместимы с классическими комплектующими. Так, для прямой и обратной совместимости видеокарты могут комплектоваться небольшими адаптерами; компьютерные корпуса должны проектироваться универсальными и обеспечивать незаметную прокладку кабелей; готовые системы жидкостного охлаждения BTF 3.0 должны оснащаться укороченными трубками. Над скрытым подключением вентиляторов тоже ведётся работа, текущая реализация предполагает бескабельное подключение вентиляторов с помощью Type-C разъёма.

DIY-APE продемонстрировал рабочий инженерный образец полноценного ПК, построенного по проекту BTF 3.0. Этот образец был создан при поддержке компаний Colorful и Segotep. Система практически соответствует представлениям DIY-APE о компьютерах без видимых кабелей. Специалист черпал вдохновение в системах Mac Pro от Apple.

Источник изображения: DIY-APE 装机猿, YouTube

На данный момент представленный инженерный образец доказывает, что концепция BTF 3.0 может быть реализована в потребительском игровом компьютере.

   

Будет ли принят стандарт, зависит от того, сколько брендов присоединятся к альянсу BTF 3.0 и примут решение о разработке совместимого оборудования.

#материнские платы #блоки питания #btf 3.0 #back-to-the-future #бескабельное питание
Источник: videocardz.com
