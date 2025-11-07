Поддержка ожидается только у премиум моделей ROG Matrix и, вероятно, ROG Astral.

Ещё весной 2025 года в видеокартах GeForce RTX 50 линейки ASUS ROG Astral обнаружили датчик положения, а в фирменном программном обеспечении ASUS GPU Tweak III систему защиты видеокарты от чрезмерного провисания, к которой он и был «привязан». По всей видимости, в то время защита работала не у всех, но теперь эта функция становится общедоступной с обновлением 2.0.4.5 к началу продаж новых премиальных моделей ROG Matrix GeForce RTX 5090, о чём сообщает VideoCardz.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

Защита от провисания в англоязычной версии ASUS GPU Tweak III называется Level Sense. Поддержка видеокарт ASUS ROG Astral на момент написания не указана, вероятно, описание ещё не успели обновить. ROG Astral и ROG Matrix — большие и тяжёлые видеокарты. При включении Level Sense система должна уведомить пользователя в случае чрезмерного перегиба видеокарты. В свою очередь, пользователь должен отрегулировать кронштейн, чтобы выровнять видеокарту, или озадачиться приобретением такого приспособления при его отсутствии.

К другим эксклюзивным технологиям видеокарт ASUS ROG Astral и ROG Matrix относятся: Power Detector+ — мониторинг силы тока на питающих контактах разъёма 12V-2x6; Thermal Map — массив датчиков для точного мониторинга температуры; Mileage — для сбора данных.

За рубежом продажи ROG Matrix GeForce RTX 5090 могут начаться в конце ноября. Официальная цена неизвестна. Предварительный листинг новинки успели заметить в каталоге одного из интернет-магазинов с ценником более 4000 €.