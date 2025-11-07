Премиальный премиум с поддержкой DDR5-9000, полным набором фирменных технологий для разгона и оптимизации, встроенным 5-дюймовым дисплеем.

Компания GIGABYTE представила новую флагманскую материнскую плату для сокета AM5 с длинным названием X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, сообщает VideoCardz. Плата разработана для высокопроизводительных систем, особенно с процессорами AMD Ryzen X3D, и скоростной памятью DDR5. Подсистема питания насчитывает 28 дросселей, используются 110-амперные транзисторы.

Источник изображения: GIGABYTE

Одной из главных особенностей называют X3D Turbo Mode 2.0 — систему настройки на базе искусственного интеллекта, которая регулирует частоту, энергопотребление и тепловой режим процессора. GIGABYTE заявляет о повышении производительности в многопоточных приложениях до 14% и до 25% в играх по сравнению с настройками по умолчанию.

Источник изображения: GIGABYTE

Другая важная особенность — поддержка быстрой памяти DDR5 с профилями AMD EXPO и скоростью до 9000 МТ/с и выше. Плата имеет четыре слота DIMM с системой активного охлаждения под брендом DDR Wind Blade XTREME, поддерживает технологию автоматического разгона D5 Bionic Corsa.

Источник изображения: GIGABYTE

Система охлаждения распространяется на всю плату. Это и радиаторы подсистемы питания с тепловыми трубками, и радиаторы для M.2 накопителей с крупным основным M.2 Thermal Guard Extreme и система CPU Thermal Matrix. Кроме этого, конструкция усилена металлическим бэкплейтом.

Брендинг AI TOP относит эту модель GIGABYTE к самым продвинутым и мощным среди моделей X870E. В число доступных интерфейсов входят пять слотов M.2 с поддержкой PCIe Gen 5, усиленный слот PCIe 5.0 x16 под названием UD Slot X, два 10-гигабитных сетевых интерфейса 10 GbE LAN, Wi-Fi 7, два порта USB4. Есть поддержка фронтального USB с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт.

Источник изображения: GIGABYTE

Особое внимание уделено простоте сборки. Плата оснащена полным набором конструктивных решений GIGABYTE EZ DIY, включая магнитное крепление M.2 EZ Match, безвинтовые радиаторы M.2 EZ Latch и EZ Latch Click, слот PCIe EZ Latch Plus Duo для быстрого извлечения видеокарты, Wi-Fi EZ Plug и расширенные возможности отладки EZ Debug Zone. DriverBIOS позволяет подключить новую систему к Wi-Fi благодаря интегрированному драйверу, хранящемуся в 64-мегабайтном BIOS.

Самый заметный элемент — 5-дюймовый ЖК-дисплей Edge View. Он служит встроенным сенсорным экраном для отображения системной статистики, анимации или логотипов.

Информации о цене и дате начала продаж нет.