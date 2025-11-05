В NVIDIA проблему подтвердили, решить не обещают.

По сообщениям пользователей официального форума NVIDIA GeForce, с последними графическими драйверами Game Ready 581.80 и 581.57 WHQL перестали корректно работать игры Forza Motorsport 6: Apex, Forza Motorsport 7 и Forza Horizon 3. Игроки сталкиваются с ошибкой AP204, сообщающей о несовместимости графического процессора. Откат к предыдущим версиям драйверов R580, предположительно, решает проблему.

Сотрудник NVIDIA Мануэль Гусман (Manuel Guzman) подтвердил наличие проблемы и предупредил, что она может быть связана не с драйверами, а с играми. Перечисленные игры серии Forza уже довольно старые и не обновлялись годами. Для Forza Motorsport 6 Apex последний патч вышел в 2016, для Forza Horizon 3 — в 2018, а для Forza Motorsport 7 — в 2019 году. Внутренние механизмы этих игр могут некорректно работать на современных системах.

Маловероятно, что в NVIDIA выпустят исправления для таких старых игр, считают в VideoCardz. На данный момент всем, кто всё ещё играет в эти игры и сталкивается с ошибкой AP204, возможно, следует использовать драйверы версии 576.88 или более ранние, а те, кто в них не играет, могут перейти на новейшую версию Game Ready 581.80 WHQL, релиз которой состоялся вчера.