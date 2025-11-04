Поддержка Call of Duty: Black Ops 7 и двух новых стратегий.

Компания NVIDIA выпустила (PDF) новые графические драйверы GeForce Game Ready 581.80 WHQL для трёх новых игр. Это предстоящий блокбастер Call of Duty: Black Ops 7 с поддержкой технологий DLSS 4, а также градостроительная и глобальные стратегии Anno 117: Pax Romana и Europa Universalis V с поддержкой масштабирования изображения DLSS Super Resolution (SR).

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

Список исправлений в новом выпуске довольно скромный, всего две позиции. Во-первых, произведены оптимизации для повышения производительности в гоночном симуляторе F1 25 при использовании технологии генерации кадров DLSS Frame Generation (FG). Во-вторых, исправлены критические ошибки в Vulkan-приложениях на системах с процессорами Intel Core 2 Duo и Core 2 Quad.

Список подтверждённых проблем, которые ожидают исправления, тоже невелик. В Counter-Strike 2 текст может быть слегка искажён при игре в разрешении, которое меньше разрешения монитора, а в Like a Dragon: Infinite Wealth возможно мерцание освещения на некоторых системных конфигурациях.