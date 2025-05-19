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MSI анонсировала игровые КПК Claw A8 BZ2EM с процессором AMD Ryzen Z2 Extreme
Первый игровой КПК MSI с процессором AMD.

На выставке Computex 2025 компания MSI анонсировала новые портативные игровые компьютеры MSI Claw A8 (BZ2EM), сообщает Windows Central со ссылкой на GamesRadar+. В отличие от предыдущих моделей линейки Claw, они оснащаются процессорами не от Intel, на этот раз компания выбрала AMD Ryzen Z2 Extreme. К слову, недавно был представлен новый Claw 8 AI+ в чёрно-белой расцветке Polar Tempest.

Источник изображения: MSI, Gadget Pilipinas

Подробные характеристики устройства были опубликованы ресурсом Gadget Pilipinas. MSI Claw A8 (BZ2EM) оснащается 8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920 на 1200 пикселей, пиковой яркостью 500 нит и поддержкой переменной частоты обновления (Variable Refresh Rate, VRR) до 120 Гц; 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000; терабайтным твердотельным накопителем с поддержкой PCIe 4.0; аккумулятором ёмкостью 80 Вт·ч. Игровой КПК будет доступен в белом и ярком лаймово-зелёном цвете.

Источник изображения: Gadget Pilipinas

В Windows Central отмечают, что на момент написания единственным доступным процессором из линейки AMD Ryzen Z2 является Z2 Go, встречающийся исключительно в Lenovo Legion Go S — игровой КПК обеспечивает производительность на уровне Steam Deck, что специалистов ресурса уже не впечатляет. Lenovo Legion Go S выпускается в версии со SteamOS, недавно в Valve объявили об изменениях в системе оценки совместимости игр, которые потребовались в связи с выходом сторонних устройств под управлением SteamOS.

AMD Ryzen Z2 Go является младшим процессором линейки. Он относится к семейству Rembrandt, предлагает четыре ядра Zen 3+ с частотой до 4,3 ГГц, 10 МБ кэш-памяти и интегрированную графику Radeon 680M (12 вычислительных блоков RDNA 2). Напротив, Ryzen Z2 Extreme — лучший процессор линейки, относящийся к семейству Strix Point — восемь ядер (3× Zen 5 и 5× Zen 5c) с частотой до 5,0 ГГц, 24 МБ кэш-памяти, интегрированная графика Radeon 890M (16 вычислительных блоков RDNA 3.5).

Источники: Windows Central, GamesRadar+, Gadget Pilipinas.

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#amd #msi #игровые кпк
Источник: windowscentral.com
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