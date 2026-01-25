Сайт Конференция
goldas
Оверклокер собрал карту TITAN RTX на плате RTX 2080 Ti HOF
Китайский оверклокер смог заставить работать кристалл TITAN RTX на плате RTX 2080 Ti HOF, повысив мощность ускорителя до 900 Вт и замены памяти

Оверклокеру удалось осуществить необычную модификацию видеокарты, пересадив полноценный графический процессор NVIDIA TITAN RTX на кастомную высокопроизводительную печатную плату от RTX 2080 Ti. Проект принадлежит Цзячэну Лю, который поставил перед собой цель повторно использовать премиальную плату RTX 2080 Ti HOF, оснастив её полностью разблокированным чипом класса TITAN и полным объемом памяти.

Исходная конфигурация с 4352 шейдерами была заменена на 4608-шейдерный кристалл TU102-400-A1. Энергопотребление увеличилось с 300 Вт до 900 Вт. Память была увеличена с 11 ГБ на 352-битной шине с использованием чипов Samsung HC14 до 24 ГБ на 384-битной шине с чипами Samsung HC16. В результате получилась карта, которая фактически превращает RTX 2080 Ti в TITAN RTX на кастомной, усиленной печатной плате без отключенных блоков или пустых контактных площадок памяти.

Несмотря на возраст архитектуры Turing, платформа по-прежнему поддерживается. Обновления драйверов продолжаются, и в этом месяце NVIDIA добавила поддержку DLSS 4.5. Сама TITAN RTX была последней моделью TITAN, поступившей в розничную продажу, хотя более поздние утечки говорили, что NVIDIA изучала возможность создания RTX TITAN Ada и выпустила готовые образцы, которые так и не поступили в продажу.

Лю сумел набрать 18 038 баллов в тесте Time Spy Graphics, используя воздушный кулер. В публичных рейтингах средний результат для TITAN RTX составляет 14657 баллов. Многие мировые рекорды датируются ещё 2019 годом, а текущие результаты в топ-10 находятся в районе 20 000 баллов.

#видеокарты #видеокарты nvidia #моддинг #rtx 2080 ti #видеокарты из китая #titan rtx #rtx titan #rtx titan ada
Источник: videocardz.com
