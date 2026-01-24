В сети зафиксирован очередной случай мошенничества, связанный с крупным американским ритейлером.

Покупатель, заказавший на Amazon одну из самых мощных и дорогих видеокарт MSI Suprim RTX 5090 стоимостью от 3000 долларов, вместо неё получил коробку с обычными камнями и полотенцем.

Упаковка от видеокарты MSI

Как подробно описал в Reddit пострадавший под ником u/Dazzling_Course8755, он приобрёл карту через раздел Amazon Resale, где продаются возвращенные и переупакованные товары. При вскрытии выяснилось, что оригинальная пломба на коробке была почти не повреждена, но внутри лежали камни. На коробке также был стикер LPN, который маркирует товары, бывшие в возврате.

Всё указывает на классическую схему «подмены»: мошенник изначально купил и получил настоящую RTX 5090, затем аккуратно вскрыл упаковку, заменил карту на груду камней для соответствия весу и вернул коробку в Amazon. Сотрудники склада, принимая возврат, не стали проверять содержимое и просто отправили коробку обратно в продажу, где она и досталась невезучему покупателю.

Что удивительно, как утверждает автор поста, это уже четвёртый подобный случай, произошедший с ним лично. Это заставляет задуматься о странном упорстве, с которым человек снова и снова заказывает дорогущую технику в зоне риска, хотя мог бы извлечь урок из предыдущих разочарований.

К счастью, покупатель проявил предусмотрительность и заснял процесс распаковки на видео, что должно существенно упростить процедуру возврата денег через гарантию Amazon.

Буквально в прошлом месяце кто-то получил вместо RTX 5080 кирпич, что позже привело к внутреннему расследованию.

