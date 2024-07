Сроки в компании пока не уточняют.

Mozilla планирует продлить поддержку веб-браузера Firefox на операционных системах Windows 7 и 8, сообщают ресурс Chipp.in и IT специалист Сёрен Хентцшель в своём блоге, ссылаясь на официальное заявление руководства Mozilla на портале Reddit. Mozilla планировала прекратить поддержку браузера на устаревших операционных системах 3 сентября 2024 года с выпуском Firefox ESR 115.15, но теперь сроки не определены – в компании пока не предоставили эту информацию, изменений на страницах сайта с информацией о поддержке пока нет.

«Мы планируем расширить поддержку пользователей Windows 7 после намеченной даты и предоставить им лучшие возможности для перехода на новый ПК, когда они решат это сделать», – заявил Байрон Журдан (Byron Jourdan), старший директор по управлению продуктами в Mozilla.

О продлении поддержки стало известно на сессии вопросов и ответов Ask me Anything (AMA), которую Mozilla провела на платформе Reddit. Решение компании обусловлено тем, что значимое количество пользователей Firefox продолжают использовать браузер на устаревших операционных системах Windows – их около 10% от всей пользовательской базы.

Поддержка большинства редакций Windows 7 и 8.1 была завершена в 2023 году, обновления безопасности больше не выпускаются. Браузеры на кодовой базе проекта Chromium, такие как Google Chrome или Microsoft Edge, больше не поддерживают старые версии Windows.