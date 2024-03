Значимое повышение производительности в ряде наименований.

Инженеры Intel выпустили бета-версию графического драйвера 31.0.101.5379 без сертификации WHQL, сообщает Neowin. В программное обеспечение добавлены оптимизации для новых и существующих игр, которые обеспечат значимый прирост производительности для владельцев дискретных видеокарт Arc серии A, а также процессоров Core Ultra с интегрированной графикой семейства Alchemist.

реклама

Что касается новых игр, в драйвер добавлены оптимизации для обновления Diablo IV с поддержкой трассировки лучей, горячих новинок Dragon's Dogma 2 и полного издания Horizon Forbidden West для ПК, а также The Legend of the Condor Heroes. В случае с дискретной графикой драйвер повышает производительность в Dragon's Dogma 2 примерно на треть, а в Horizon Forbidden West примерно на 6%. За счёт очередного раунда оптимизаций в некоторых DirectX 11 и Vulkan играх наблюдается прирост производительности более чем в два раза.

Для дискретных видеокарт Intel Arc A были исправлены ошибки в Counter-Strike 2 и Dota 2 при использовании графического API Vulkan, для интегрированной графики процессоров Core Ultra были исправлены ошибки в Serif Affinity Photo 2 и проблемы при отключении опции глобальных отражений в Alan Wake 2.