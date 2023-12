Также драйвер содержит дополнительные оптимизации для DLSS 3.5 игр, включая Cyberpunk 2077 Ultimate Edition и Call of Duty: Modern Warfare III.

NVIDIA выпустила (PDF) WHQL графический драйвер GeForce Game Ready 546.29 с поддержкой новых игр и исправлением ошибок. Новый драйвер улучшает работу технологии DLSS 3.5 с реконструкцией лучей в совместимых играх, в числе которых Cyberpunk 2077 Ultimate Edition и первый сезон Call of Duty: Modern Warfare III. Также драйвер содержит оптимизации для предстоящих релизов: Throne and Liberty с поддержкой DLSS 3, Avatar: Frontiers of Pandora и пятая глава Fortnite — обе поддерживают масштабирование DLSS и трассировку лучей.

Все перечисленные проекты выходят в ближайшее время, так полное издание Ultimate Edition для Cyberpunk 2077 поступит в продажу 5 декабря, релиз Throne and Liberty в Корее запланирован на 7 декабря, в этот же день выходит Avatar: Frontiers of Pandora, а пятая глава Fortnite уже доступна. Call of Duty: Warzone получит 6 декабря обновление с поддержкой DLSS 3 и полной трассировкой лучей. Трассировка пути станет доступна и в Modern Warfare III.

Полная трассировка лучей выходит из статуса предварительной версии с выпуском Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. «…такие технологии, как переупорядочение выполнения шейдеров (SER) и микрокарты непрозрачности (OMM), обеспечили значительный прирост производительности в ходе развития режима трассировки лучей Overdrive…», — сообщает NVIDIA. «…с запуском обновления 2.1 и Cyberpunk 2077: Ultimate Edition мы представляем глобальное освещение с пространственно-временной значимостью на основе ReSTIR GI … которая ещё больше улучшает качество освещения с полной трассировкой лучей…». Ожидается, что с обновлением освещение станет ещё более реалистичным, уйдёт проблема с недостаточной освещённостью некоторых сцен, значительно уменьшатся шум и ореолы вокруг движущихся игровых объектов и их теней.

В списке решённых проблем значится только одна игра — это Call of Duty: Modern Warfare III. Инженеры NVIDIA внесли исправления и обновили профиль игры. В числе известных и нерешённых проблем: тусклые цвета в трансляциях через Discord, появление нового значка NVIDIA в панели задач Windows при возвращении пользователя в свой профиль операционной системы, проблемы с воспроизведением видео в сервисе Netflix при использовании браузера Microsoft Edge.