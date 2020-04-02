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Просто есть мысли, я хочу донести их до аудитории.

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Основной посыл тех раздражающих статей гласил примерно следующее: «…в АС Одиссее нет атмосферности. Буду и дальше играть в героев…» Ладно. Разберём спокойно по порядку.

Статья будет из двух частей, дабы не перегружать мозг.

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— Вот море, сынок!— Где море?

старый анекдот.

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Атмосферность – эффект присутствия – состояние, при котором вовлечённость в игровой мир (в его атмосферу) стремится к 100%. Это может относиться не только к игровому миру. Дальше поясню. Вовлечение, как эффект, действительно может не зависеть от внешних факторов, однако именно эти факторы могут его многократно усиливать. В качестве примера можно взять любого нормального ребёнка дошкольного возраста, которого родители смогли уберечь от приложений в мобильном телефоне. Палка в руке такого мальчика немедленно превращается в меч. Кусты крапивы тут же становятся ядовитыми монстрами и… и понеслось рубилово! Его подсознание не отличает вымысел от реальности (так подсознание работает вообще у всех людей всех возрастов) и именно тут мы можем говорить об эффекте присутствия. Казалось бы – вопрос решён! Палок дофига, играй – не хочу! Когда-то раньше так и было. А теперь тонны детских игрушек в магазинах – одна другой краше. Зачем?

Идём дальше. На 12летие мама проявляет чудеса слабоумия и дарит ребёнку приставку Денди. Кто может сказать, что в тех играх нет атмосферности? Только те, кто в них не играл. Остальные с улыбкой провалились в вспоминания)) Кстати, что там с палкой? Она больше не меч? Да ладно, к лешему её. Шпилим в контру и с тахикардией проходим уровень за уровнем. Казалось бы – вот оно! Но тогда кому нужны сеги, PS-ки и Х-боксы?

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Ответ простой. Создатели искусственных игрушек – простых, или компьютерных – каждый раз любыми путями стремятся приблизить подсознание к игровой реальности. Как этого можно достичь? От простого прибавления трёхмерности через огромный прогресс мы сегодня пришли к RTX и VR. Последнее есть не у всех, о нём пока не будем. А зачем? Всё просто. Возьмите в руку палку. Похожа на меч? Поиграйте в денди – так же страшно? Теперь представьте, какая у лешего коллекция! Вывод прост – с каждым шагом предыдущий перестаёт быть актуальным. Одним словом – «зажрались». И продолжаем зажираться. А нужно всё больше!

Именно поэтому современные игры уже не рисуются, а снимаются, как полноценные фильмы. С актёрами. Нужно больше! Вот тут начинается самое интересное, от чего у меня и пригорело.

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В комментариях одна девушка с аватаркой Марлы Сингер почти попала в 10ку. Немного промазала, но это по незнанию. Аналогию она провела с аудиофилами. Ошибка была в том, что аудиофилы – это не те, кто, по её мнению, слушает шум в паузах. Это скорее аудиодебилы. Настоящий аудиофил, как это ни странно, слушает музыку. Да! И это именно тот человек, подсознание которого уже отправило к лешему все звуковоспроизводящие устройства, которые не способны передать музыку именно так, как её задумал автор.

Дальше я буду повествовать как человек, прошедший через все эти тернии и достигший сути вопроса. В звуковой аппаратуре есть понятие HI-FI. Все знают, что в переводе это «высокое качество». Но что же тогда за аппараты класса HI-END? Правильно, дети. Это чистой воды уловка маркетологов. Когда-то я тоже строго соблюдал этот закон и повторял эту мантру при любом упоминании слова hi-end. Имея в наличии магнитофон МАЯК и колонки РАДИОТЕХНИКА я точно знал, что такое hi-end. Пошла мысль? Если нет, перечитайте последнюю фразу. И в это время я тоже любил слушать «низа», «верха», динамический диапазон, сигнал/шум и ещё много чего полезного. Да, шум в паузах!

Мне повезло больше, чем остальным «экспертам». На моём жизненном пути попался человек, который в силу того, что работал консультантом в аудиомагазине, просто дал мне возможность послушать гитарную музыку сперва на техниксе (всё высшего класса, никакого ширпотреба!), а потом на ламповом однотактнике. Он не комментировал. Просто поставил диск в один комплект, потом во второй. Потом обратно. Потом ржал с меня…

Поскольку мы оказались соседями, я по его советам сам собрал ламповый двухтактник из «Прибоя» и переделал свою «Радиотехнику». Что мог! День прослушивания после сборки я никогда не забуду. Поскольку никого рядом кроме мамы в тот день не оказалось, я пригласил её. Она, конечно, из вежливости согласилась (подыграть сыну). Это был Чик Кореа, концерты виолончели с роялем. Слушали оба пару часов с открытыми варежками. А потом она сказала фразу, после которой я убедился, что я не сумасшедший: «Колонки нужно отодвинуть подальше. Они мешают, заслоняют инструменты.» Маркетинг для лохов, точно!

Теперь обратно к баранам.

Возвращаем аналогии к нашей теме. Причина подрыва моей пятой точки мне сперва и самому была не ясна. Разобрался я в этом несколько позже. Ну действительно, как сраный мусор из начала 90-х может быть для людей лучше, чем тот же Одиссей? Оказывается, это возможно по нескольким причинам.

Первая – обычная банальная неспособность воспринимать прогресс. Физическая неспособность. Это как отсутствие музыкального слуха, способного отличить живой концерт от двухкассетника. А чо? И там, и там играет. Какая разница? Ну концерт чутка погромче. В моей жисти был такой аналог, ушедший от скуки с прослушивания концерта Паваротти на ламповом однотактнике и дорогущих TANNOY REVOLUTION. Таких немного жаль, но тут медицина бессильна.

Вторая причина - подсознание человека до сих пор положительно реагирует на палки. Таким людям просто не понятно, зачем ещё что-то городить. Они ещё не достигли того прогресса, при котором их подсознание будет требовать именно такого современного исполнения. Оно пока непонятно и не нужно. «Это всё маркетологи придумали. Где там картридж с Чёрным плащом? Он такой атмосферный!» Бесспорно. Это как пятилетнего мальчика посадить за руль мерина последней модели. Он будет радостно болтать ножками и крутить руль. И отличий от 14ки для него не будет – тот же руль и везде кнопочки. Люди повзрослее реагируют на такое несколько по-другому ))

А вот третья причина уже интереснее. Про хитрых маркетологов кричали люди, которые в принципе вполне доросли до современного исполнения. Они способны воспринять, но…





Про атмосферность в компьютерных играх и хитрых маркетологов. Часть 2.

"Чтобы пользоваться лучшим,

зачастую необходимо вложить несколько больше,

чем готовы вложить остальные."

Алкивиад.





Напомню. Для воспроизведения чего-либо именно так, как это задумали авторы (музыка, или игрушка) необходимы:

Сам источник сигнала. В данном случае это не игра, это весь комп. Роль играет всё – мамка, проц, память, объёмы и частоты. Винт либо HDD, либо NVMe. Ну и видяха. Она должна быть способна отобразить контент с минимальными потерями и максимальными возможностями. Ведь бесполезно слушать виолончель на старом походном бум-боксе? Звуки будут, музыки не будет и в помине. Для минимальных потерь нужны хорошие соединители. В нашем случае это DisplayPort 2.0b. Только он оказался способен включить «максимальные возможности» как g-sync в настройках зелёных. У него одна из самых больших пропускных способностей. Монитор! Он должен быть способен показать всё, на что способны первые 2 пункта. Если подключить к крутому ламповику маленькие колоночки для ноута, эффект будет тот же. Звук вы услышите. Захочется ли его слушать более 30 сек? Это к вопросу об интересности. Кстати, знает ли кто, что студийные колонки тоже называются аудио-мониторы?

Основная мысль моя заключается в том, что возможности игр перешагнули возможности обычных домашних компов. Это как тогда, когда люди накупили техниксов и думают, что они слушают музыку. Точно так же – накупившие сегодня ЖК-моников из нижних линеек и видях аля 1060-1070 думают, что они ВИДЯТ игру. Не спешите пениться, товарищи геймеры. Я недавно был таким же. Свой монитор ASUS VC239H я когда-то «выстрадал» из целой кучи аналогичных мониторов разных фирм и до недавнего времени считал его отличным. А на MSI GTX1060 ArmorOC (3gb) прошёл все кассовые игры на максималках. Чего ещё хотеть? Тогда я так же, как и многие в комментах, посмеивался над обладателями мониторов 2к и особенно 4к, над обладателями RTX-видях с «волшебными лучиками афродиты». А платить за какие-то технологии g-sync – это просто положить свои деньги «куртке» в карман. Все они – жертвы маркетинга! И это не обсуждалось! А если обсуждалось, то «ждём доказательств, точно!» Нет доказательств – свободен! Хорошо, что среди вас таких нет. Или есть?

Игрушка про Одиссея была той отправной точкой, после которой началось «до» и «после». До этого момента я вообще не знал про Ассассинс крид. И напомню – мне плевать на остальные части, их геймплей и заклинания типа «ммо», «рпг», «2-хкнопочное управление» и прочее.

Я прошёл её почти не отрываясь. Сперва Алексиосом, потом половину прошел Кассандрой. (Так не залипал аж с прошлого года от 4-го фаркрая.) А потом узнал, что есть DLC-шки, которые я не видел. Причём я сразу начал догадываться, что со своей легендарной 1060 я просто не вижу всего, ибо на максималках в FHD была жесть. Это к вопросу, что некоторые дартаньяны на своих 1060 «поиграли в 4к – ничего интересного, у.г.». К этому моменту уровень фанатичности у меня зашкалил настолько, что я просто купил у Юбиков эту игруху в полном объёме. Просто в качестве благодарности. Ещё помогла распродажа))

А ещё я всерьёз начал рассматривать покупку другого монитора. Я даже не скажу – зачем. Просто увидел обзор монитора ACER XV272Pb на тридэньюз и заинтересовался. Там прям пеной исходили. Однако он FHD, а для 27’’ это прям не очень. И действительно, нашел его в магазе и воочию лицезрел пиксели с кулак. Но есть же точно такая же модель, только QHD! Но это же маркетинг… А, думаю, пофиг. Нужно самому посмотреть!

Ситуацию усугубило то, что, как и все, этот моник пришлось выбирать из нескольких, ибо долбанные IPS-матрицы со своими засветами и пятнами - как поганая лотерея. И так совпало, что один монитор я 3 дня пользовал, а потом должен был отнести и дождаться ещё двух таких же через пару дней. Из всего количества потом нужно было выбрать один нормальный. Так вот, когда после трёх дней пользования отнёс его в магаз, пришлось на время снова подключить свой ASUS. Вот тут я понял, что даже с засветами я точно, железно и бесповоротно куплю тот ACER. Это была просто ломка чистой воды! Не то, что в игрушки – я на рабочий стол смотреть не мог! Просто как будто чёрно-белую картинку немного подкрасили… Там один товарищ требовал от меня доказательств – как я тебе их предоставлю? Как мне сфоткать эмоции и ощущения? Неужели и я был таким же бестолковым долбнём и «требовал доказательств»? Блинн…

Моник я выбрал. Уже прошло немало времени, а я до сих пор улыбаюсь при включении компа. Асус теперь стоит правее, как второй для ютуба. Но что мне может показать новый монитор QHD 27” посредством 1060? Фотки? Первый и единственный раз я просто выключил жабу и молча купил RTX 2070 Super. Сижу сейчас и пытаюсь конвертировать эмоции в слова. И ведь хрен-что получается! Доказательств они все ждут. Ждуны…

Короче, Одиссея я прошёл. Технически в третий раз, эмоционально - можно сказать в первый. Я так же пересмотрел все свои любимые игры, которые прошёл по 100 раз, но стереть не могу. Начиная с 3-го Дьябла и далее все фаркраи, кризисы, старкрафты и прочее. Они все выглядят по-другому. ВСЕ! ВООБЩЕ ПОДРУГОМУ!

Тут меня спрашивали, мол, есть ли разница? Отвечу так. Если человек привык собирать квадратики, стрелять в треугольнички и дальше пушки в руке ничего не видеть – для него разницы не будет. Можно не искать. Но если любитель вроде меня, который видит не только «волосатые ноги Алексиоса», он легко увидит игру лучей солнца в лазурных морских волнах, или в утреннем тумане, нагрудник из разных материалов, кожаные ремни, где кожа настолько реальная, что аж почти пахнет кожей, помятую бронзовую броню Адрестии, водоросли с ракушками внизу киля. Да все материалы практически тактильно ощутимы и невозможно спутать льняную одежду бедняков с шёлком у богатых. Как это заскриншотить? Если человек привык большую картину складывать из мелочей, он просто будет в шоке, если до этого никогда раньше видел все свои игрушки в таком исполнении. Но нет, это ещё не всё! Ещё хитрые маркетологи дерут денег с простачков за g-sync. В этом Асере есть freesync, который совместим с зелёными картами, причём совместимость ещё оказалась сертифицирована! Я не знал. Так вот. Эта дорогая и абсолютно не нужная примочка делает динамические игры настолько офигенно-плавными, что их просто хочется языком облизывать! Все игры! Вы просили примеров? Так это они!

Всё это вместе выглядит настолько завораживающе, что просто невозможно не материться от удовольствия)) Если я сейчас достану обратно 1060 и снова включу что-либо на старом Асусе в FHD, я наверное просто блевану. Даже думать об этом не хочу. Но зато повсеместно читаю от долбанных «экспертов», что это всё «маркетинг». Эти специалисты никогда не задают вопросы. Они всё знают. Знания передаются из уст в уста и тут же приобретают форму аксиомы, поскольку такие как я вместо скринов и графиков могут только бессвязно мычать, или наоборот брызгать кипятком. Ни то, ни другое, понятное дело, не является доказательством. А значит это – «жертвы маркетинга»! Ещё всегда смешат фразы типа: «И запомните…» Трындецъ! Сколько ж лет тем писателям?

"Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел!"

М.Жванецкий

У меня огромная просьба к аудитории этого портала – пожалуйста, если вы не обладаете железками, способными передать качественный геймплей на максималках хотя бы в 2к – не орите про атмосферность и про маркетинг. Вас никто ни к чему не принуждает, играйте себе в свои шпильки 90-годов. Только молча. А если чего не знаете – спрашивайте! А ещё лучше, проверяйте сами, на своём опыте. Тогда не придётся как попугаю повторять чужие мантры таких же попугаев.

P.S. В этом двухтомнике я даже не затронул тему звукового оформления современных игрушек. Что будет, если вместо пары «хороших» настольных колоночек за 600р. Подключить какой-либо комплект JBL 5.1 по цифре? Станет ли интереснее играть? Танеее, маркетинг для лохов! Разницы не будет, точно!

P.P.S. Едва охватив тему перехода с FHD на QHD, я прекрасно осознаю, что есть ещё UHD и VR! Когда-нибудь и до них я доберусь. А пока – это всё маркетинг для лохов, точно!



