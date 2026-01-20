DLSS 4.5 чаще превосходит FSR 4 по качеству изображения, но эта разница не настолько значительна, чтобы большинство геймеров могли её заметить

Эксперты портала Wccftech провели тщательное исследование, в котором сравнили последние версии технологий повышения разрешения от двух ведущих производителей видеокарт — DLSS 4.5 от NVIDIA и FSR 4 от AMD.

Тестирование проводилось в агрессивном режиме производительности (Performance), при котором исходное разрешение составляло всего лишь половину от итогового разрешения экрана. Игры были запущены в стандартном формате 1440p, а аппаратная конфигурация включала процессор Intel Core i7-13700K, материнскую плату MSI Z790 MPower и 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-7200. Для тестирования использовались видеокарты GeForce RTX 5060 Ti 16ГБ и Radeon RX 9060 XT 8ГБ, соответственно.

В игре Cyberpunk 2077 обе технологии продемонстрировали примерно одинаковые результаты.

Несмотря на наличие некоторых незначительных недостатков вроде появления артефактов теней вокруг деревьев, различия были минимальны.

Hogwarts Legacy: в этой игре DLSS 4.5 заметно превосходит своего конкурента.

Хотя обе технологии испытывают трудности с обработкой листьев, визуальные искажения, возникающие при движении камеры в FSR 4, немного сильнее ухудшают восприятие сцены.

Clair Obscur: Expedition 33: игра продемонстрировала общие недостатки обеих технологий. Обе системы страдают от большого количества шума в отражениях, эффекта мерцания вокруг мелких объектов и недостаточной детализации теней.

Тем не менее, DLSS создаёт более чёткое изображение, снижая общий уровень размытия.

Call of Duty: Black Ops 7: в динамических игровых ситуациях преимущества одной технологии над другой оказались незаметными.

Даже тщательное покадровое изучение заранее записанного игрового процесса не позволило определить однозначного лидера.

В игре Forza Motorsport DLSS 4.5 снова продемонстрировал свои преимущества.

Растительность выглядит заметно лучше благодаря отсутствию сильных дефектов, характерных для FSR 4, таких как размытость деталей и не очень качественное восстановление текстур.

Хотя в большинстве случаев DLSS 4.5 и демонстрирует небольшое преимущество над FSR 4, разница между двумя апскейлерами не является критичной. Это означает, что геймеры могут выбирать графическое решение, исходя из индивидуальных предпочтений и доступности оборудования, не опасаясь значительных потерь в качестве графики.

