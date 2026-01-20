Сайт Конференция
link1pc_bl0g
Wccftech сравнили качество NVIDIA DLSS 4.5 и AMD FSR 4 — однозначного победителя выявить не удалось
DLSS 4.5 чаще превосходит FSR 4 по качеству изображения, но эта разница не настолько значительна, чтобы большинство геймеров могли её заметить

Эксперты портала Wccftech провели тщательное исследование, в котором сравнили последние версии технологий повышения разрешения от двух ведущих производителей видеокарт — DLSS 4.5 от NVIDIA и FSR 4 от AMD.

Тестирование проводилось в агрессивном режиме производительности (Performance), при котором исходное разрешение составляло всего лишь половину от итогового разрешения экрана. Игры были запущены в стандартном формате 1440p, а аппаратная конфигурация включала процессор Intel Core i7-13700K, материнскую плату MSI Z790 MPower и 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-7200. Для тестирования использовались видеокарты GeForce RTX 5060 Ti 16ГБ и Radeon RX 9060 XT 8ГБ, соответственно.

В игре Cyberpunk 2077 обе технологии продемонстрировали примерно одинаковые результаты.

Несмотря на наличие некоторых незначительных недостатков вроде появления артефактов теней вокруг деревьев, различия были минимальны.

Hogwarts Legacy: в этой игре DLSS 4.5 заметно превосходит своего конкурента.

Хотя обе технологии испытывают трудности с обработкой листьев, визуальные искажения, возникающие при движении камеры в FSR 4, немного сильнее ухудшают восприятие сцены.

Clair Obscur: Expedition 33: игра продемонстрировала общие недостатки обеих технологий. Обе системы страдают от большого количества шума в отражениях, эффекта мерцания вокруг мелких объектов и недостаточной детализации теней.

Тем не менее, DLSS создаёт более чёткое изображение, снижая общий уровень размытия.

Call of Duty: Black Ops 7: в динамических игровых ситуациях преимущества одной технологии над другой оказались незаметными.

Даже тщательное покадровое изучение заранее записанного игрового процесса не позволило определить однозначного лидера.

В игре Forza Motorsport DLSS 4.5 снова продемонстрировал свои преимущества.

Растительность выглядит заметно лучше благодаря отсутствию сильных дефектов, характерных для FSR 4, таких как размытость деталей и не очень качественное восстановление текстур.

Хотя в большинстве случаев DLSS 4.5 и демонстрирует небольшое преимущество над FSR 4, разница между двумя апскейлерами не является критичной. Это означает, что геймеры могут выбирать графическое решение, исходя из индивидуальных предпочтений и доступности оборудования, не опасаясь значительных потерь в качестве графики.

#amd #nvidia #dlss #fsr #fsr 4 #wccftech #dlss 4.5 #nvidia и amd
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
23:08
На нейронку смахивает, сколько потратил времени, чтобы скопировать и вставить?
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
The Lamer
23:08
На скриншоте вижу RTX 2080 Ti с 22 Гб памяти (допустим, кастом). Частоты соответствуют Cyberpunk 2077 версии (ну и дизайн, понятно, тоже). "GeForce RTX 20*9*0 Ti *Super* " откуда взялось?
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Jet Shadow
22:32
А чё я не против , пускай в цене упадут . Я только за снапы , и за выгоду
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
max1024
22:29
Гугл не обязан всё знать, надеюсь скриншот GPU-Z ответит на ваш вопрос:
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Дима
22:25
Уж в разы не взлетало, если не считать инфляцию 90-Х, но это другое.
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Дима
22:21
Не знал про 300%, что не Карл Маркс. А насчет покупать жду лета посмотреть тенденцию, Раздражает псих. давление на кажлом шагу. Может сплавляют остатки. Да и по ИИ какая то истерика. Его вообще похоро...
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Китя.
22:05
Проц смени на 9900Х3D вроде не горит. График погорельцев.
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
kilobait3
22:01
шестерня кв на ваз с сотки руб апнула за пару дней 3,5к. потом медленно спадала. матрицы ibm в 2019г с 17к зелени взлетели до 5,6млн за чип. потом освоили нс и чипы теперь как мусор, как и вольта.
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
kilobait3
21:57
зачем этот русофоб в заголовке?
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
ubnt2020
21:49
цены подспадают на память на озоне 32 на чирик похудели почти, думаю когда трубят об этом из каждого утюга, самое время ждать адекватных цен
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
