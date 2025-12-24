Цель этого изменения — повысить качество медиаизмерений и более точно оценить популярность сервисов и контента

Минцифры России разрабатывает концепцию внедрения единого идентификатора пользователя для всех российских интернет-ресурсов. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Бэлла Черкесова. По её мнению, единая система идентификации позволит существенно повысить точность измерений аудитории цифровых платформ и даст более объективную оценку реального потребления контента пользователями.

Сегодня одна личность часто фиксируется системой как несколько уникальных пользователей, поскольку разные устройства (смартфоны, ноутбуки, планшеты) воспринимаются статистическими системами отдельно друг от друга. Это создаёт проблему завышения реальных показателей аудитории и снижает эффективность анализа эффективности рекламы и популярности контента.

Планируется, что новый идентификатор будет привязан к телефонному номеру гражданина. Однако вся последующая обработка данных будет происходить в условиях полной анонимности и зашифрована самим сервисом перед передачей третьим лицам. Благодаря этому ни компания-разработчик сервиса, ни аналитики рынка не смогут связать конкретные действия конкретного пользователя с его личностью.

Заместитель министра отметила, что основная цель этой инициативы — повысить качество оценки потребительского поведения без нарушения конфиденциальности россиян. Согласно предложению, все сервисы будут обязаны передавать статистику использования в обезличенном виде, что обеспечит защиту персональных данных пользователей.

На данный момент концепция находится в процессе разработки и предварительного согласования с представителями отрасли. Уже начаты консультации с крупными игроками цифрового пространства, включая онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы.

Прежде чем будут утверждены конкретные нормы, необходимо решить ряд вопросов, связанных с технической реализацией, защитой прав потребителей и взаимодействием с зарубежными компаниями.

По данным Минцифры, принятие соответствующего законопроекта и внедрение единой системы ожидаются не ранее следующего года. Детали проекта могут значительно измениться после обсуждения с бизнес-сообществом.