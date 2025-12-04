Эксперты отметили небывалое количество инноваций: мощные аккумуляторы стали стандартом, искусственным интеллект стал неотъемлемой частью каждого смартфона, а камеры приобрели уникальные возможности

YouTube-канал PhoneArena представил рейтинг лучших устройств 2025 года. Результаты оказались достаточно впечатляющими, ведь производители представили немало интересных решений и инноваций. Так, рынок смартфонов в текущем году увидел развитие технологий искусственного интеллекта, появление аккумуляторов большой емкости, ставших теперь действительно массовыми, и заметные улучшения камер мобильных телефонов.

Среди моделей среднего ценового сегмента выделяется Samsung Galaxy S25 FE. Это оптимальное решение для тех, кому важны производительность, качество съемки и объем памяти. Телефон оснащен большим экраном, мощным процессором, достойным телеобъективом и способен долго держать заряд аккумулятора. Специалисты рекомендуют выбирать версию на 256 ГБ.

Самым неожиданным устройством 2025 года стал OnePlus 15, получивший похвалу за невероятную продолжительность работы от аккумулятора емкостью 7300 мА·ч, быструю зарядку и отличную игровую производительность.

Особое внимание привлек новый представитель линейки Apple — iPhone Air, завоевавший титул лучшего дизайна. Данный аппарат отличается легким весом, тонкой конструкцией и роскошным внешним видом, однако оснащается всего одной задней камерой.

Игровой сегмент возглавил REDMAGIC 11 Pro, отличающийся уникальностью системы охлаждения: здесь впервые реализовано жидкостное охлаждение и встроенный вентилятор. Топовая версия устройства оснащена 24 ГБ оперативной памяти.

Компактные модели тоже смогли порадовать поклонников техники. Базовая версия iPhone 17 оказалась одним из наиболее успешных компактных аппаратов года. Устройство приятно радует своей мощностью, удобством пользования и высокочастотным дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

В категории складных устройств победителем среди раскладных форм-факторов стал Motorola Razr Ultra, а «книжечный» форм-фактор представлен моделью Samsung Galaxy Z Fold7.

«Смартфоном года» назван iPhone 17 Pro Max, обогнавший конкурента — Samsung Galaxy S25 Ultra. Эксперты оценили высокое качество камер и длительное время автономной работы новинки от Apple.

Однако были и неудачи. Модель iPhone 16e получила звание самого скучного телефона, а технология Apple Intelligence была признана главным разочарованием года из-за невыполненных производителем обещаний.

Отдельно был отмечен долгожитель рынка — Google Pixel 9 Pro, выпущенный годом ранее. Несмотря на возраст, этот смартфон продолжает оставаться актуальным благодаря длительной поддержке обновлениями ПО и отличным характеристикам камер.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424