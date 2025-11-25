Китайская компания Huawei представила новый маршрутизатор Router X3 Pro, который выделяется среди множества конкурентов не только своими техническими характеристиками, но и оригинальным дизайном. Модель получила второе поэтическое название — Golden Mountain Under the Sun («Золотая гора под лучами солнца»).
Корпус маршрутизатор обладает прозрачными стенками, благодаря которым устройство создает разнообразные световые эффекты в зависимости от времени суток. Управление роутером осуществляется через мобильное приложение HUAWEI Smart Life, которое позволяет регулировать интенсивность подсветки и настройки сети.
Router X3 Pro оснащен мощным процессором Lingxiao, 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ постоянной памяти. Заявленная максимальная скорость передачи данных маршрутизатора составляет 688 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Устройство оснащено двумя гигабитными портами Ethernet и шестью антеннами Wi-Fi. Среди функций предусмотрены выделенный канал для Интернета вещей, родительский контроль, гостевой Wi-Fi, поддержка протокола шифрования WPA3, защита системы HUAWEI HomeSec и режим ускорения игровых приложений Game Turbo. Площадь покрытия устройства достигает примерно 90 квадратных метров, а подключение дополнительного модуля расширяет покрытие до 120 квадратных метров.
Стоимость Huawei Router X3 Pro составляет 1299 юаней (примерно 14 500 рублей), дополнительный модуль обойдется в 799 юаней (9000 рублей).