link1pc
HUAWEI начала продажи дизайнерского маршрутизатора Router X3 Pro с прозрачным корпусом
Пользователи обращают внимание на стильный дизайн роутера HUAWEI Router X3 Pro, который, по их мнению, больше напоминает элемент декора, чем обычное сетевое оборудование

Китайская компания Huawei представила новый маршрутизатор Router X3 Pro, который выделяется среди множества конкурентов не только своими техническими характеристиками, но и оригинальным дизайном. Модель получила второе поэтическое название — Golden Mountain Under the Sun («Золотая гора под лучами солнца»).

Корпус маршрутизатор обладает прозрачными стенками, благодаря которым устройство создает разнообразные световые эффекты в зависимости от времени суток. Управление роутером осуществляется через мобильное приложение HUAWEI Smart Life, которое позволяет регулировать интенсивность подсветки и настройки сети.

Router X3 Pro оснащен мощным процессором Lingxiao, 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ постоянной памяти. Заявленная максимальная скорость передачи данных маршрутизатора составляет 688 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. 

Устройство оснащено двумя гигабитными портами Ethernet и шестью антеннами Wi-Fi. Среди функций предусмотрены выделенный канал для Интернета вещей, родительский контроль, гостевой Wi-Fi, поддержка протокола шифрования WPA3, защита системы HUAWEI HomeSec и режим ускорения игровых приложений Game Turbo. Площадь покрытия устройства достигает примерно 90 квадратных метров, а подключение дополнительного модуля расширяет покрытие до 120 квадратных метров.

Стоимость Huawei Router X3 Pro составляет 1299 юаней (примерно 14 500 рублей), дополнительный модуль обойдется в 799 юаней (9000 рублей).

#huawei #роутер #маршрутизатор #router x3 pro
Источник: gizmochina.com
Сейчас обсуждают

Wanderen
11:39
в ... опу клюнул жаренный петух ))) Все носятся с памятью. Что за срочность с её покупкой? Можно подумать ни у кого ни чего нет ... и тут вдруг зачесалось )))
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Николай Дягелев
11:39
Что за чушь написана? Что там американцы скопировали?Что опять за дебилизм?. Решётки ставить на технику не мы придумали,этой идее уже более 80и лет. Во вторую мировую ещё танкисты сами наваривали. При...
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
Непраныч. Непран.
11:35
Макакин, я приказываю тебе продолжать писать чушь. Быстро выполняй, моя ручная обезьяна.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Александр Пономарев
11:35
обычный сговор ,производство тормознул - продал старые запасы хлама втридорога, набрал заказов на новые по завышенной цене - профит
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Александр Пономарев
11:34
так был уже майнинг на HDD, после этого на винты цена поднялась в два раза и так обратно и не вернулась
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
slikts
11:34
Что минусуете? Если сидите на Linux, ваше дело. Моё отношение к ней, как и остальным Unix системам - использовать там, где это обходимо. Банки, производство, серверы... *У некоторых тут "звёздная боле...
Более 780 тысяч пользователей Windows скачали Linux-дистрибутив Zorin OS 18 за последние 5 недель
Непраныч. Непран.
11:32
Смене бота у него пластинка сломалась, Хотя нет, продолжай позориться.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Зэ Панишер
11:30
Шо маня в отмаз пошел ? Как тогда совравши что ты с Москвы а оказался тульский додик педик ухахаххахахахахахп
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
panzershrek
11:29
Когда в конце августа этого года собирал себе комп, была конечно чуйка, что осенью железо будет дорожать... Но не такими же темпами и не по такой причине.
MLID: Проблемы в поставках памяти DDR5 будут продолжаться до декабря 2026 года
Зэ Панишер
11:28
Напоминаем про тульскую дрыщавую шалаву Алёшку полотера оно же Маэстро пидэстро оно же Алёшка прямая кишка. Вонюч,труслив,напоминает собачку чао чао. Любит пидорские игры по его словам,и сам является...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
