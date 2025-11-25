Пользователи обращают внимание на стильный дизайн роутера HUAWEI Router X3 Pro, который, по их мнению, больше напоминает элемент декора, чем обычное сетевое оборудование

Китайская компания Huawei представила новый маршрутизатор Router X3 Pro, который выделяется среди множества конкурентов не только своими техническими характеристиками, но и оригинальным дизайном. Модель получила второе поэтическое название — Golden Mountain Under the Sun («Золотая гора под лучами солнца»).

Корпус маршрутизатор обладает прозрачными стенками, благодаря которым устройство создает разнообразные световые эффекты в зависимости от времени суток. Управление роутером осуществляется через мобильное приложение HUAWEI Smart Life, которое позволяет регулировать интенсивность подсветки и настройки сети.

Router X3 Pro оснащен мощным процессором Lingxiao, 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ постоянной памяти. Заявленная максимальная скорость передачи данных маршрутизатора составляет 688 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.

Устройство оснащено двумя гигабитными портами Ethernet и шестью антеннами Wi-Fi. Среди функций предусмотрены выделенный канал для Интернета вещей, родительский контроль, гостевой Wi-Fi, поддержка протокола шифрования WPA3, защита системы HUAWEI HomeSec и режим ускорения игровых приложений Game Turbo. Площадь покрытия устройства достигает примерно 90 квадратных метров, а подключение дополнительного модуля расширяет покрытие до 120 квадратных метров.

Стоимость Huawei Router X3 Pro составляет 1299 юаней (примерно 14 500 рублей), дополнительный модуль обойдется в 799 юаней (9000 рублей).