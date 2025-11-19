Брифинг NASA, посвящённый межзвёздному объекту 3I/ATLAS, состоится 19 ноября в 15:00 по восточному времени (23:00 по московскому времени). Мероприятие будет доступно для прессы и широкой публики в виде онлайн-трансляции.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о проведении пресс-конференции, посвященной уникальному межзвездному объекту — комете 3I/ATLAS. Брифинг запланирован на 19 ноября текущего года и начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени, что соответствует 23:00 по московскому времени.

Во время мероприятия специалисты NASA впервые продемонстрируют высококачественные снимки кометы, полученные как с космических аппаратов, так и из самых мощных наземных обсерваторий. Трансляция будет доступна для широкой аудитории через сервис NASA+ и официальную страницу NASA, а также популярнейшие стриминговые площадки YouTube и Amazon Prime.

Пресс-конференция пройдет в Центре космических полётов имени Годдарда, расположенном в американском штате Мэриленд. Среди участников будут ведущие ученые NASA, инженеры и руководители проекта по изучению межзвездных объектов.

Комета 3I/ATLAS, была обнаружена учеными летом 2025 года и сразу привлекла внимание научного сообщества благодаря своим необычным характеристикам. Согласно предварительным данным, этот космический странник диаметром около 20 километров является третьим известным объектом, прибывшим извне нашей солнечной системы вслед за знаменитым астероидом Оумуамуа и кометой Борисова (2I/Borisov).

Однако, помимо своего происхождения, объект привлёк внимание ещё одним необычным фактом: пройдя вблизи Солнца, он остался целым и невредимым, сохранив свою структуру и демонстрируя уникальное явление — так называемый антихвост, направленный в сторону светила.

Профессор Гарвардского университета Ави Леб, известный астрофизик и космолог, выразил сомнения относительно естественного происхождения кометы, подчеркнув необычный характер её поведения и устойчивость структуры. Эти детали привлекли особое внимание научного сообщества и значительно повысили интерес публики к предстоящему событию.