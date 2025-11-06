Пользователи персональных компьютеров не желают играть в матчах с владельцами консолей из-за слишком эффективного автоприцеливания, доступного для игроков с геймпадами

Игроки Battlefield 6 на персональных компьютерах нашли нестандартный способ избежать матчей с пользователями консолей, которые используют режим автоматического прицеливания. Как сообщают геймеры на тематических форумах, встроенная система помощи прицельной стрельбе геймпада существенно нарушает игровой баланс, становясь своего рода «легальным читом».

Пользовательская инициатива получила поддержку благодаря предложению известного шведского киберспортсмена Ottr. Он нашёл способ вручную изменить конфигурационные файлы игры, чтобы исключить выбор соперников с консолями.

Для этого нужно добавить строку GstGameplay.CrossPlayEnable 0 в файл конфигурации (PROFSAVE), который находится в папке «Документы/Battlefield 6/settings/steam». После этого игрок будет автоматически исключён из подбора команд, где участвуют игроки на приставках.

Хотя эта мера временно перемещает пользователей ПК в полупустые игровые сессии с искусственным интеллектом, поскольку большинство пока не применило этот лайфхак, Ottr выразил надежду, что этот метод станет популярным среди аудитории, предпочитающей традиционные мышь и клавиатуру.

Важно отметить, что использование этого трюка не мешает другим игрокам на ПК, использующим геймпады, участвовать в матчах. Это обстоятельство важно учитывать, учитывая возможное влияние агрессивной автонаводки на геймпаде.

Следует отметить, что владельцы Xbox Series X|S и PlayStation 5 имеют официальное средство для отказа от кроссплатформенных боёв. Однако игроки на ПК изначально лишены подобной опции, вероятно, потому что разработчик EA DICE предполагает, что игроки сами выбирают тип устройства управления.

В ответ на недовольство сообщества создатели Battlefield 6 сообщили, что работают над исправлением баланса системы автоматического прицеливания в ближайшем обновлении. Однако стоит отметить, что экспериментальные изменения настроек не одобряются официально: за публикацию метода разработчиками была заблокирована учетная запись Ottr на официальном игровом форуме.