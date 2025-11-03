Сайт Конференция
link1pc
GeForce RTX 3060 снова стала самой популярной видеокартой в Steam
Valve представила отчет о характеристиках оборудования и программного обеспечения пользователей Steam за октябрь 2025 года

Компания Valve опубликовала свежий ежемесячный отчет по оборудованию и программному обеспечению пользователей своего цифрового магазина Steam. Согласно данным за октябрь 2025 года, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 вновь стала самой популярной среди игровых графических адаптеров, завоевав долю рынка в размере 4,47%. За ней следуют мобильная версия RTX 4060M, которую выбирают 4,30% пользователей, и десктопная RTX 4060 с показателем 4,17%. Также в списке популярных моделей можно увидеть RTX 3050 (3,10%), GTX 1650 (3,05%), RTX 4060 Ti (2,80%) и RTX 3060 Ti (2,58%).

Среди современных графических адаптеров выделяется GeForce RTX 5070, занимающая лидирующую позицию среди карт нового поколения с долей 1,88%. Менее распространены бюджетные варианты, такие как RTX 5060 (1,3%) и RTX 5060 Ti (0,99%). Среди решений от AMD наиболее востребованной оказалась Radeon RX 6600, которую используют 0,92% пользователей. На данный момент линейка видеокарт RX 9000 не попала в статистику Steam.

На рынке процессоров наблюдается рост популярности продукции компании AMD: их суммарная доля достигла 42%. За последний месяц пользователи активно переходили с 6-ядерных моделей на современные 8-ядерные процессоры, и доля AMD увеличилась на 1,10%.

Что касается оперативной памяти, то стандартным объёмом остаётся 16 ГБ, который предпочитают большинство игроков (41,49%). Комплекты с 32 ГБ используются почти в каждой третьей системе (35,93%).

Наиболее широко применяемой операционной системой остается Windows 11, установленная на устройствах 63,57% пользователей Steam. Операционная система Windows 10 продолжает терять позиции, уступив первенство конкурентам и занимая теперь всего около 31,14% рынка.

Остальные ОС представлены скромнее: продукты экосистемы Apple занимают 2,11%, а дистрибутивы Linux установлены примерно у 3,05% пользователей.

#steam #valve #rtx 3060
Источник: store.steampowered.com
