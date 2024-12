Незадачливые ритейлеры снова опережают события: видеокарта Intel ARC B570 оказалась в продаже задолго до официального релиза.

В мире технологий нередко случаются курьезные ситуации, когда устройства попадают к покупателям еще до их официальной презентации. Так произошло и с новой видеокартой Intel ARC B570, которая неожиданно появилась в руках одного из пользователей почти за месяц до предполагаемого старта продаж. Об этом сообщил пользователь форума PC Games Hardware под ником Cross-Flow.

К слову, это уже второй случай, когда видеокарта новой линейки от компании Intel оказывается в руках пользователей до официальной даты начала продаж. Ранее подобный инцидент произошёл с моделью Battlemage ARC B580, которая была доступна покупателям за несколько дней до её анонса.

Cross-Flow поделился своими впечатлениями от раннего приобретения карты, подкрепив рассказ фотографиями устройства. По словам Cross-Flow, ему удалось запустить ARC B570 без официальных драйверов, используя актуальную версию программного обеспечения для модели ARC B580, установленную вручную через диспетчер устройств.

Несмотря на то, что этот метод дал возможность запустить карту, он оказался далеко не идеальным. Вместо всех 18 ядер Xe2, которыми оснащена ARC B570, активировались лишь 15.

Тем не менее, Cross-Flow отметил, что даже в таком состоянии карта способна воспроизводить некоторые игры, такие как World of Warcraft Classic, Deus Ex Human Revolution и Deus Ex Mankind Divided. При этом система и утилита GPU-Z ошибочно идентифицируют устройство как ARC B580.

Данный случай в очередной раз подчеркивает, насколько непредсказуемыми могут быть процессы поставок новых продуктов на рынок, где ранний доступ к устройствам может привести к утечкам информации и сбоям в маркетинговых стратегиях компаний. Похоже, что незапланированные утечки товаров становятся чем-то вроде традиции среди некоторых ритейлеров. Остается надеяться, что официальный релиз видеокарты пройдет гладко и без новых сюрпризов.