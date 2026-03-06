Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Федеральная антимонопольная служба считает размещение рекламы в Telegram незаконным из-за ограничений доступа к платформе в России.

Сотрудники ФАС пояснили корреспондентам «Коммерсанта», как теперь работать с популярными площадками. Если ресурс попал в список заблокированных Роскомнадзором или признан нежелательным, любое упоминание бренда за деньги там запрещено. Telegram, YouTube и WhatsApp* под эти критерии попадают.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Осенью минувшего года начали действовать обновления в законах. Теперь под запрет подпадает не только классическое размещение рекламы. Запрет касается любых форматов: прямых рекламных вставок, нативных интеграций и бартерных соглашений.

Ответственность нести придется обоим участникам сделки – и фактическому заказчику, и стороне разместившей у себя материал подобного рода. Физическим лицам грозит штраф около 2500 рублей, индивидуальным предпринимателям и должностным лицам — до 20 000 рублей. Для юридических лиц санкции могут достигать полумиллиона рублей.

* WhatsApp – Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.