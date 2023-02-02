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I, The Inquisitor - пытки и боевая система в стиле Бэтмена
Игра по мотивам цикла книг польского писателя Яцека Пекары об инквизиторе Мортимере Маддердине
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I, the Inquisitor — это игра в жанре приключение от третьего лица, за основу которой взяли серию романов «Инквизитор» Яцека Пекары, выступившего в качестве консультанта. Над разработкой и выпуском проекта занимается независимая польская студия The Dust, авторы небольших продуктов для мобильных устройств.

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В центре сюжетной истории Мордимер Маддердин, прибывший в город Кенигштейн для устранения врагов и расследования загадочного убийства. Релиз на ПК и PS5 состоится в 2023 году.

Сюжет


События переносят игроков в альтернативную версию средневековья. 1500 лет назад Иисус сошел с креста и объявил охоту на своих противников. За это время в игре появились инквизиторы, устраняющие неверных для обеспечения соблюдений церковного закона.

Среди них оказался главный герой, отправляющийся в Кенигштайн, где находиться рассадник грешников. По ходу разгадки секрета таинственного преступления, протагонист становится участником заговора, где замешаны темные силы.

Геймплей

Во время прохождения мы будем исследовать мрачный Кенигштейн и выполнять по пути сюжетные миссии.

На дальнейший ход событий и концовки влияют наши решения и действия. По ходу сюжета герой займется поиском и допросом подозреваемых.

Нам нужно узнавать у преступников правду путем спокойной беседы или используя методы истинной инквизиции.

Мордимер путешествует по таинственному миру, где можно отыскать величайшие тайны наших врагов.

Но, во время посещения этой вселенной нам придется проявиться осторожность, ведь там можно встретить демоническую силу, устраняющую всех, кто попытается перейти владения.

После нахождения грешника начинается суд, где моральные принципы не связанны с церковным правопорядком.

Нам часто придется сражаться в ожесточенных схватках с противниками. В бою пригодятся не только навыки ловкости и реакции, но и поиск слабых мест в защите врагов.


Технические аспекты

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В визуальном плане игра оформлена в темных и мрачных тонах. Графический дизайн имеет средний уровень детализации.

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