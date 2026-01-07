Согласно порталу Computerbase, это связано с дефицитом графических процессоров и памяти на рынках, ориентированных на ИИ.

Постоянный ажиотаж вокруг ИИ, с его огромными потребностями в ресурсах, значительно повлиял на рынки графических процессоров и оперативной памяти. Цены растут уже несколько месяцев, и конца этому не видно. Среди пострадавших — частные пользователи ПК и геймеры.

Еще в середине декабря 2025 года сообщалось, что Nvidia планирует резко сократить производственные мощности для своих более доступных видеокарт GeForce, в частности, RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti. Это было связано частично с текущим дефицитом, а частично с экономическими соображениями. Теперь Nvidia, возможно, принимает более решительные шаги.

Производитель чипов, как сообщается, планирует возобновить выпуск своей пятилетней видеокарты GeForce RTX 3060. Производство, как утверждается, возобновится в первом квартале.

Источник утечки не предоставил дополнительных подробностей. Однако возвращение видеокарты, впервые появившейся на рынке в феврале 2021 года и в значительной степени исчезнувшей с рынка к концу 2025 года, было бы логичным. И по нескольким причинам.

Во-первых, RTX 3060 по-прежнему использует память GDDR6. Сообщается, что она ещё меньше подвержена росту цен по сравнению с текущим поколением GDDR7. Кроме того, как сообщает Computerbase, RTX 3060 по-прежнему основана на архитектуре Ampere, которая производилась Samsung, а не TSMC.

Лидер отрасли TSMC был вынужден признать к концу 2025 года, что спрос на высокопроизводительные чипы, обусловленный в первую очередь искусственным интеллектом, в настоящее время в три раза превышает его производственные мощности. Samsung, с другой стороны, имеет достаточно производственных мощностей.

Для частных пользователей GeForce RTX 3060 должна быть вполне достаточной. Кроме того, видеокарта имеет до двенадцати гигабайт памяти. Оставшиеся в наличии экземпляры всё ещё доступны по цене около $300. Конечно, пока ничего не известно о будущей цене возможной новой версии графического процессора Nvidia. Однако, учитывая высокий спрос и массовый дефицит на рынке, маловероятно, что компания снизит цену.