На выставке CES глава Nvidia Дженсен Хуанг официально анонсировал новую вычислительную архитектуру Vera Rubin, назвав ее передовым решением в сфере аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта.

На выставке CES 2026 компания Nvidia представила свою новую вычислительную платформу Vera Rubin. Анонс состоялся на фоне сообщений производителя чипов о рекордной выручке в своем бизнесе центров обработки данных с поколением Blackwell – рост на 66 процентов в годовом исчислении. Компания позиционирует новую платформу как ответ на быстро растущий спрос на вычислительные мощности для обучения и вывода данных для ИИ.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представляет чипы Rubin. Фото: NvidiaАрхитектура Vera Rubin обещает значительный скачок производительности по сравнению с текущим поколением Blackwell. По данным Nvidia, графический процессор Rubin обеспечивает в пять раз большую вычислительную мощность для обучения ИИ, чем его предшественник.

Для моделей количество необходимых для обучения графических процессоров сокращается в четыре раза, а стоимость токенов для вывода результатов, как ожидается, снизится в десять раз. Платформа названа в честь американского астронома Веры Флоренс Купер Рубин, чьи исследования коренным образом изменили наше понимание Вселенной.

Система основана на тесно интегрированном наборе из шести специализированных чипов: процессора Vera с 88 ядрами Olympus и совместимостью с Armv9.2, графического процессора Rubin с вычислительной мощностью 50 петафлопс NVFP4, коммутатора NVLink 6 шестого поколения, сетевой карты ConnectX-9 SuperNIC, блока обработки данных BlueField 4 и коммутатора Ethernet Spectrum 6.

Технология NVLink 6 обеспечивает пропускную способность 3,6 терабайта в секунду на один графический процессор, а полная стойка Vera Rubin NVL72 может обрабатывать 260 терабайт в секунду. Nvidia описывает это как пропускную способность, превосходящую весь интернет. Платформа также представляет собой решение для конфиденциальных вычислений третьего поколения и считается первым решением стоечного масштаба с сквозной архитектурой доверия в доменах ЦП, графического процессора и NVLink.

Nvidia предлагает эту технологию в двух основных конфигурациях: Vera Rubin NVL72 объединяет 72 графических процессора Rubin и 36 центральных процессоров Vera в стоечной системе, а HGX Rubin NVL8 объединяет восемь графических процессоров на серверной плате для систем на базе x86. Для ресурсоемких задач ИИ компания разработала платформу хранения контекстной памяти для вывода (Inference Context Memory Storage Platform) на основе BlueField-4, которая обеспечивает эффективное совместное использование данных кэша типа «ключ-значение». Новая технология Spectrum-X Ethernet Photonics с интегрированной оптикой призвана в пять раз повысить энергоэффективность и в десять раз — надежность.