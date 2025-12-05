Национальный совет по здравоохранению и социальному обеспечению Швеции представил отчет о демографии в стране — такого плохого положения не было с XVIII века.

Согласно отчёту, опубликованному 4 декабря Национальным советом по здравоохранению и социальному обеспечению (Socialstyrelsen), в Швеции рождается всё меньше детей, а средний возраст женщин, рожающих впервые, превысил 30 лет. В 2024 году в Швеции родилось 99 000 детей, что является самым низким показателем с 2003 года.







«Число рождений на тысячу женщин в возрасте 15–49 лет снизилось до 41,8, что является самым низким показателем с 1973 года, когда начали собирать подобные данные», — подчеркнул статистик Микаэль Олин.

В Швеции средний возраст женщин, впервые ставших матерями, составляет 30,1 года. В Стокгольме — 31,5 года. По данным Совета по здравоохранению и социальному обеспечению, снижение рождаемости сопровождается ростом факторов риска для беременных женщин. «Это создаёт всё более серьёзные проблемы как для охраны здоровья матери, так и для акушерства», отметила профессор Энгла Мантел из Каролинского института. Доля женщин с избыточным весом или ожирением почти удвоилась с начала 1990-х годов.

В Швеции коэффициент рождаемости в 2024 году составил 1,43, что является самым низким показателем с 1751 года, несмотря на разветвлённую систему социального обеспечения и сеть дошкольных учреждений. В связи с тревожной статистикой правительство поручило группе экспертов из различных областей подготовить доклад. Ожидается, что результаты анализа будут представлены в середине 2026 года. В нём будут выявлены препятствия для рождаемости и предложены конкретные решения проблем.