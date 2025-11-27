Соответствующее соглашение 26 ноября подписали KNDS France и индийская SMPP Ammunition. При этом, основная производственная линия будет базироваться в Индии.

26 ноября французская компания KNDS France подтвердила подписание соглашения о партнерстве с SMPP Ammunition, дочерней компанией индийской группы SMPP, на поставку снарядов Katana для индийской армии. Соглашение было анонсировано на выставке Milipol, прошедшей в Париже на прошлой неделе.

KNDS France поясняет, что конкретно цель заключается в «создании инфраструктуры для местного производства» управляемого снаряда Katana. Это сотрудничество выходит далеко за рамки передачи технологий. Как заявила компания, «оно открывает путь к наращиванию промышленных мощностей в Индии и повышает доступность высокоточных артиллерийских решений для стратегического партнера». По данным индийского информационного агентства PTI, KNDS France и SMPP Ammunition «сосредоточатся на поставках семейства боеприпасов Katana индийской армии в рамках стратегии «Make in India» («Сделано в Индии»). Тем самым будет укреплен потенциал Индии в области современных артиллерийских боеприпасов.

В конечном итоге индийская армия, как ожидается, будет иметь 300 самоходных 155-мм гаубиц K-9 Vajra-T, приобретённых в рамках соглашения о сотрудничестве между Larsen & Toubro и южнокорейской компанией Hanwha Aerospace. В настоящее время на вооружении индийской армии находится несколько сотен буксируемых 155-мм гаубиц, включая 145 M777, производимых по лицензии Mahindra Defense, и 144 гаубицы Dhanush (ещё 300 могут быть заказаны в ближайшее время).

Индийская армия до этого не размещала заказы на снаряды Katana. Управляемый снаряд благодаря своей точности снижает расход боеприпасов и, следовательно, логистические затраты артиллерийской батареи. Кроме того, риск сопутствующего ущерба ниже, особенно при операциях в городской местности. У Katana есть ещё одно преимущество: устойчивость к радиоэлектронным помехам, которые могут влиять на сигналы спутниковой геолокации (ГНСС).