Начало исследовательских проектов запланировано на 2034 год.

На юге Франции строится крупнейший в мире термоядерный реактор ИТЭР. Он будет использовать энергию синтеза атомов водорода, имитируя работу Солнца. Завершены работы по подъёму ещё одного секторного модуля. Таким образом, общее количество установленных модулей достигло трёх из девяти, каждый весом почти 1100 тонн.

Источник: ИТЭРСтроительство ИТЭР началось в 2010 году и, согласно первоначальному плану, должно было быть завершено к настоящему времени. В проекте ИТЭР участвуют 33 страны, включая Россию (по некоторым данным, Москва является инициатором проекта).

Термоядерный реактор строится по принципу токамака, который в настоящее время считается наиболее перспективным оборудованием для достижения термоядерного синтеза. Это означает, что реактор имеет форму пончика, внутри которого плазма нагревается в вакууме до 150 миллионов °C, в том числе с помощью электромагнитных волн. Горячая плазма удерживается в подвешенном состоянии магнитным полем, создаваемым мощными сверхпроводящими магнитами, окружающими корпус.

Специалисты ИТЭР работают над размещением секторных модулей вакуумной камеры в шахте токамака. Каждый модуль представляет собой 40-градусную секцию, или одну девятую плазменной камеры. Каждый модуль состоит из вакуумной камеры, двумерных сверхпроводящих магнитов и теплового экрана.

В начале года были установлены первые два секторных модуля под номерами 6 и 7. Нынешний секторный модуль под номером 5 стал первым, установленным в шахте в Европе. Однако этот процесс столкнулся с трудностями. Во-первых, необходимо было уменьшить смещение, возникающее при опускании многотонного модуля. Зазор между 6-м и 7-м модулями в июне этого года составлял 10 сантиметров и позднее был устранен. При установке модуля под номером 5 целью было избежать этого с самого начала, чтобы упростить установку остальных компонентов.

Это связано с тем, что чем больше модулей размещается в шахте, тем меньше остается места для установки. Из-за сложностей с измерительной системой приходилось полагаться на наблюдение сотрудников. Удалось добиться смещения примерно на один сантиметр, что позволило установить модуль точнее, чем планировалось изначально.

Кроме того, опускание секторного модуля требовало координации с соответствующей гравитационной опорой вакуумной камеры. Эти девять элементов в конечном итоге выдержат общий вес 8500 тонн. Изначально такие опоры не были установлены для первых двух модулей вакуумной камеры. Это означает, что данная установка была проведена впервые с недавно установленным пятым модулем. Монтаж секторного модуля № 8 запланирован на январь 2026 года.