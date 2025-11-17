По данным США, он борется с незаконным трафиком запрещённых веществ у берегов Венесуэлы. Однако, как предполагается, у него другая миссия.

Крупнейший в мире военный корабль США, авианосец USS Gerald R. Ford, прибыл в Карибское море. Как объявили ВМС США, он присоединится к силам по борьбе с картелями. Венесуэла рассматривает значительное военное присутствие США как демонстрацию силы Вашингтона. Напряженность в отношениях между двумя странами возросла.

После операции в Карибском море глава Белого дома Дональд Трамп заявил о желании Каракаса начать переговоры.

«Венесуэла хочет поговорить», — заявил президент США.

Американские военные оправдывают переброску авианосца из Средиземного моря в Карибский бассейн по приказу Пентагона важнейшим шагом, подтверждающим решимость США защищать свою безопасность. Авианосец несколько дней назад достиг района операций Южного командования ВС США. Этот район охватывает Карибское море и воды, граничащие с Центральной и Южной Америкой.

Министр обороны США Пит Хегсет впоследствии объявил об операции «Южное копье». Хегсет, которого администрация Трампа недавно назначила министром обороны, не уточнил конкретных атак или мест их проведения.

Пентагон подтвердил СМИ, что к началу прошлой недели было совершено уже 20 атак на картели. Эти действия вызвали международную критику. Организация Объединенных Наций призвала правительство США к сдержанности. Правительство США возлагает ответственность за поток запрещенных веществ на банды, ряд из которых, как утверждается, имеют венесуэльское происхождение.

Развертывание авианосца вызвало споры о том, действительно ли правительство США озабочено борьбой с наркотрафиком, а не сменой власти в Венесуэле. Администрация Трампа обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в причастности к наркотрафику в США. Трамп также недавно подтвердил, что санкционировал проведение тайных операций ЦРУ в Венесуэле.