Последние данные миссии «Евклид» могут свидетельствовать, что Вселенная становится «холоднее и мертвее».

Новое исследование предоставляет самые точные на сегодняшний день измерения эволюции Вселенной. Группа из 175 астрономов объединила данные, полученные с космического телескопа «Евклид» Европейского космического агентства (ЕКА), расположенного в Париже, с архивными данными спутника «Гершель».

Этот анализ является самым полным в своем роде. Он охватывает 2,6 миллиона галактик. Ключевой вывод: Вселенная в среднем заметно остыла за последние 10 миллиардов лет. Средняя температура межзвёздной пыли за это время упала примерно на 10°C.

Температура пыли считается важнейшим индикатором для астрономов. Она напрямую связана со скоростью звездообразования в галактике. Горячая пыль указывает на наличие множества массивных молодых звёзд, которые сильно нагревают своё окружение. И, наоборот, падение средней температуры означает, что таких звёзд рождается меньше.

Новые измерения подтверждают то, что уже подозревали космологи: эпоха максимального звездообразования уже прошла миллиарды лет назад. Это побудило космолога Дугласа Скотта из Университета Британской Колумбии (UBC) в Канаде сделать резкое заявление, отсылающее к футуризму: «Вселенная просто станет холоднее и безжизненнее».

Это утверждение однако описывает чрезвычайно медленный, естественный процесс, а не внезапный коллапс. Текущие данные – важный результат миссии «Евклид». Основная цель телескопа – картирование тёмной материи. Текущий анализ основан только на первых данных. Миссия «Евклид» обеспечит ещё более широкий обзор неба и более глубокое понимание ситуации.