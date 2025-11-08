Согласно утечке в Сеть, Apple работает над преемником своего самого тонкого на сегодняшний день iPhone.

Apple, похоже, не разочаровалась слабыми показателями продаж iPhone Air и, по всей видимости, уже планирует выпуск преемника своего самого тонкого смартфона. Ожидается, что новая модель устранит один из главных недостатков iPhone Air.

Источник: WeiboСогласно недавней утечке, о которой сообщил 9to5mac, Apple планирует оснастить следующую версию смартфона второй камерой. В дополнение к стандартной широкоугольной камере, ожидается, что в устройстве будет встроена сверхширокоугольная камера.

Этот шаг был бы логичным, поскольку несколько удивительно, что обычный iPhone 17 (по значительно более низкой цене) предлагает две камеры. Остается под вопросом, действительно ли тонкий дизайн Air компенсирует ограниченные возможности камеры для потенциальных покупателей.

Конкуренты тоже обращают внимание на камеры для своих тонких смартфонов. Samsung Galaxy S25 Edge также оснащён двумя камерами: стандартной и сверхширокоугольной. Недавно анонсированный Motorola Edge 70 может похвастаться даже тремя камерами.

Ожидается, что Apple представит второе поколение Air вместе со следующим поколением iPhone. В таком случае он должен выйти в сентябре 2026 года. До этого момента, вероятно, будет появляться всё больше информации об устройстве.