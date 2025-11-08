Сайт Конференция
kosmos_news
Apple может оснастить тонкий iPhone Air 2 двумя камерами
Согласно утечке в Сеть, Apple работает над преемником своего самого тонкого на сегодняшний день iPhone.

Apple, похоже, не разочаровалась слабыми показателями продаж iPhone Air и, по всей видимости, уже планирует выпуск преемника своего самого тонкого смартфона. Ожидается, что новая модель устранит один из главных недостатков iPhone Air.
Источник: WeiboСогласно недавней утечке, о которой сообщил 9to5mac, Apple планирует оснастить следующую версию смартфона второй камерой. В дополнение к стандартной широкоугольной камере, ожидается, что в устройстве будет встроена сверхширокоугольная камера.

Этот шаг был бы логичным, поскольку несколько удивительно, что обычный iPhone 17 (по значительно более низкой цене) предлагает две камеры. Остается под вопросом, действительно ли тонкий дизайн Air компенсирует ограниченные возможности камеры для потенциальных покупателей.

Конкуренты тоже обращают внимание на камеры для своих тонких смартфонов. Samsung Galaxy S25 Edge также оснащён двумя камерами: стандартной и сверхширокоугольной. Недавно анонсированный Motorola Edge 70 может похвастаться даже тремя камерами.

Ожидается, что Apple представит второе поколение Air вместе со следующим поколением iPhone. В таком случае он должен выйти в сентябре 2026 года. До этого момента, вероятно, будет появляться всё больше информации об устройстве.

#apple #камеры #iphone air 2
Источник: 9to5mac.com
Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
09:34
тяжко у вас в 404.
Перед изменением утильсбора в РФ подсчитали долю автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с.
Виталий Shokerxxx
09:33
выйдут в кконце 26 а в 27 новые 6060 будут. короче нищуки как обычно в пролете.кстати ужо дифицыт обычных 5060 скропее гои разбирайте склады.
Видеокарты GeForce RTX 5000 Super могут выйти позже из-за дефицита памяти
Алексей Янюк
09:07
Гнобить, не давать не пущать.
Перед изменением утильсбора в РФ подсчитали долю автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с.
козлина
08:58
хде санитары психбольницы? почему поциэнт не зафиксирован, за что вам там зарплату дают??? Он опять какой то неструктурированый поток сознания извергает!
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Снежная королева
08:28
А зачем на постере к спине Хищника (хотя чётко видно, что это человек в шлеме, юбке и лосинах) который похож на клингона, приклеили половину женщины.
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
Rever Rever
08:24
Классная игра, проходил дважды, просто не твое
«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
Алексей Дрёмин
08:17
Потому что синие не дотягивают давно
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
Stas Light's
08:13
Информация устарела, как минимум на 11 дней... Уже распушила хвост
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
Максим Галкин
08:07
Всратая статья 🤣🤦‍♂️
Процессор AMD Ryzen 5 7500X3D с частотой 4,5 ГГц в режиме Boost на 8% уступил 7600X3D в Geekbench
Эдуард Кузнецов
07:35
Странный у тебя способ выразить свое недовольство, прилюдно обделаться.
Ryzen 9800X3D и 7800X3D продаются в магазине Amazon лучше всех процессоров Intel вместе взятых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter