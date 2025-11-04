В новой версии операционной системы прозрачный дизайн Liquid Glass можно отключить — по крайней мере, немного уменьшить прозрачность.

Apple выпустила первое крупное обновление для новой операционной системы iOS. iOS 26.1 не только добавляет несколько новых функций на iPhone, но и устраняет уязвимости безопасности. Кроме того, теперь появилась возможность отключить новый дизайн Liquid Glass — по крайней мере, частично.

Напомним, новый дизайн устройств Apple подвергся критике. Прозрачные кнопки и 3D-элементы не пользуются популярностью у пользователей. Основная претензия заключается в ухудшении читаемости под полупрозрачными поверхностями. Apple сейчас работает над решением этой проблемы.

Теперь можно уменьшить прозрачность поверхностей. В iOS 26.1 для этого появился специальный пункт меню. Этот пункт находится в «Настройках» в разделе «Экран и яркость». Там теперь можно выбрать «Прозрачное» или «Тонированное».

В варианте «Прозрачное» дизайн Liquid Glass остаётся неизменным. При выборе варианта «Тонированное» прозрачность уменьшается. То есть улучшается читаемость. Во многих аспектах разница между двумя вариантами незначительна. Однако она хорошо заметна, например, на экране блокировки при отображении уведомлений.

Помимо формата отображения, iOS 26.1 предоставляет iPhone множество новых функций. Например,в Apple Music песни теперь можно пропускать смахиванием. Будильник также можно отключить смахиванием. Кроме того, добавлены новые языки для онлайн-перевода через наушники AirPods.

iOS 26 в дизайне Liquid Glass (слева) и с уменьшенной прозрачностью (справа)Помимо iOS 26.1, Apple также выпустила новые версии операционной системы для iPad (iPadOS 26.1) и компьютеров Apple (macOS 26.1). Новая опция Liquid Glass, позволяющая пользователям выбирать между «Прозрачным» и «Тонированным» режимами, также доступна на iPad и Mac. Обновления можно установить в «Настройках» в разделе «Основные» и «Обновление ПО». В зависимости от модели iPhone процесс установки может занять до получаса.