Сотни тысяч людей до сих пор используют Windows 7, которой уже почти 15 лет – часто из ностальгических соображений. Моддер превратил Windows 10 в рабочую версию Windows 7.

После почти трех лет присутствия на рынке Windows 11, текущая версия операционной системы Microsoft, все еще сильно отстает от своей предшественницы Windows 10. По данным портала Statcounter, в июне 2024 года Windows 11 была установлена почти на 30 процентах компьютеров с Windows. Но доля рынка Windows 10 по-прежнему составляет 66 процентов.

Старые версии Windows по-прежнему популярны

Windows 7, выпущенная в октябре 2009 года, почти 15 лет назад, остается популярной, она установлена примерно у трех процентов пользователей. Существуют различные причины, по которым Windows 11 так непопулярна, включая чрезмерные требования к оборудованию и многочисленные проблемы с производительностью. Неудивительно, что некоторые поклонники Windows испытывают ностальгию, когда речь идет о старых версиях ОС.

Моддер YouTube-канала Come on Windows преобразовал Windows 10 в рабочую версию Windows 7. По его словам, большая часть компонентов Windows 10 была заменена компонентами Windows 7. Разница между этим вариантом и настоящей Windows 7 «очень минимальна». На это 12 октября обратил внимание технический портал T3n.



Во время трансформации моддер канала Come on Windows использовал вспомогательные программы, такие как AME Wizard и Revert‑8-Plus. Моддер также внес изменения в реестр и групповую политику (набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма/передачи).

В соответствующем видео на YouTube можно увидеть, что для конвертации также потребовалось ручное удаление множества файлов. Как сообщается, речь шла не только о Explorer, но и о реестре.

В конечном счете, этот процесс не займет даже часа, если моддер знает, что делает. Соответственно, не стоит проводить этот эксперимент, если нет достаточных знаний. И в идеале это следует делать не на компьютере, который нужен для работы или других важных задач.

Любители моддинга программного обеспечения могут, например, использовать виртуальную среду, чтобы попытаться преобразовать Windows 10 в Windows 7.

Разработчик и ютуберер NT-Dev недавно обнародовали аналогичный эксперимент с Windows. Ему удалось перенести Windows 11 на iPhone 15 Pro.