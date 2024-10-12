После почти трех лет присутствия на рынке Windows 11, текущая версия операционной системы Microsoft, все еще сильно отстает от своей предшественницы Windows 10. По данным портала Statcounter, в июне 2024 года Windows 11 была установлена почти на 30 процентах компьютеров с Windows. Но доля рынка Windows 10 по-прежнему составляет 66 процентов.
Windows 7, выпущенная в октябре 2009 года, почти 15 лет назад, остается популярной, она установлена примерно у трех процентов пользователей. Существуют различные причины, по которым Windows 11 так непопулярна, включая чрезмерные требования к оборудованию и многочисленные проблемы с производительностью. Неудивительно, что некоторые поклонники Windows испытывают ностальгию, когда речь идет о старых версиях ОС.
Моддер YouTube-канала Come on Windows преобразовал Windows 10 в рабочую версию Windows 7. По его словам, большая часть компонентов Windows 10 была заменена компонентами Windows 7. Разница между этим вариантом и настоящей Windows 7 «очень минимальна». На это 12 октября обратил внимание технический портал T3n.
Во время трансформации моддер канала Come on Windows использовал вспомогательные программы, такие как AME Wizard и Revert‑8-Plus. Моддер также внес изменения в реестр и групповую политику (набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма/передачи).
В соответствующем видео на YouTube можно увидеть, что для конвертации также потребовалось ручное удаление множества файлов. Как сообщается, речь шла не только о Explorer, но и о реестре.
В конечном счете, этот процесс не займет даже часа, если моддер знает, что делает. Соответственно, не стоит проводить этот эксперимент, если нет достаточных знаний. И в идеале это следует делать не на компьютере, который нужен для работы или других важных задач.
Любители моддинга программного обеспечения могут, например, использовать виртуальную среду, чтобы попытаться преобразовать Windows 10 в Windows 7.
Разработчик и ютуберер NT-Dev недавно обнародовали аналогичный эксперимент с Windows. Ему удалось перенести Windows 11 на iPhone 15 Pro.