Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Обзоры современных SSD на сегодняшний день зачастую путают неопытных пользователей - большинство из них пишется на модели 500 и 1000 Гб. Простые пользователи, прочитав обзор о SSD ёмкостью 500 Гб, начинают думать, что такие же скорости дадут и младшие модели на 128 и 256 Гб. Даже разбирающимся людям трудно интерполировать результаты старшей модели на младшую - слишком много переменных в виде разного количества каналов задействованной памяти, разной настройки SLC-кэширования, разных объёмов кэш-памяти DRAM и тому подобного приводят к тому, что покупка SSD малой ёмкости после прочтения обзора на старшую модель - равнозначна покупке кота в мешке.

реклама

С такой же ситуацией столкнулся я, перейдя на новую платформу и решив наконец-то сменить старый добрый WD Green G1 240 Gb на что-нибудь бюджетное на NVME. С финансами сейчас не очень, да и накопитель нужен только под систему + накладные программы, поэтому объёма в 240-256 Гб мне вполне хватает. Хотя апгрейд платформы истощил мои запасы, увидев тенденцию подорожания накопителей из-за Chia Coin, я понял, что покупать SSD нужно именно сейчас, пока цены ещё не поднялись. Основными критериями для выбора были, помимо невысокой цены, поддержка шины PCI-E 3.0 x4 и хотя бы 1Гб/c на запись в пределах кеша. Из того, что было на данный в момент в наличии и подходящего объёма - герой нашего обзора Kingston A2000, сравнительно новый TeamGroup MP33 и старый HP EX900. Но, начав искать результаты тестов каждого из трёх накопителей, не обнаружил ни одного крупного обзора (хотя бы с тестами Crystal DiskMark и AIDA64) на данные объёмы - тестировались либо 500 Гб, либо 1000 Гб, которые, соответственно, почти в 2 и 4 раза дороже в цене. Как вы поняли, смысла интерполировать результаты не было, тем более, что больше всего интересовала реальная скорость записи в NAND память после исчерпания SLC кэша - её покажет только AIDA64, а в сети результатов этих SSD на 250 Гб не было.

После долгих мук выбора и перебора технических характеристик, решил взять именно Kingston A2000. Подкупил контроллер с буфером SM2263ENG против безбуферного SM2263XT у двух других моделей, да и в пользовательском обзоре HP напугали его высоким нагревом до 70-80 градусов, и модель достаточно старая, с 64-слойной памятью против 96-слойной у двух конкурентов, заявленная надёжность ниже - 100 Тб перезаписей против 150. У TeamGroup MP33 смутила достаточно низкая заявленная скорость чтения - 1600 Мб/c против 2000 у HP (контроллер у них одинаковый), что навело на мысли, что там может использоваться отбраковка современной 96-слойной памяти. В общем, плюсы Kingston перевесили, хоть он и был немного дороже, решил взять его.

Прежде, чем воспользоваться накопителем по назначению - для установки системы, пришла в голову мысль сделать тесты и написать эту статью. Более 10 лет являясь постоянным читателем Overclockers.ru, и решил попробовать написать полноценный обзор - надеюсь, он поможет другим читателям, перед которыми стоит похожий выбор, но нет источников для сравнения. Модель достаточно популярная и распространённая, и если кто-то хочет сравнить именно версию на 250 Гб с другими близкими по цене моделями - то теперь это, наконец, можно сделать, не оглядываясь на старшие по объёму модели и не прикидывая в голове, насколько младшая их медленнее.

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 14Tb Seagate - 82000р Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Накопитель поставляется в картонном блистере:

реклама

А вот - и сам герой обзора, без упаковки и на своём рабочем месте:

реклама

Тестовый стенд:

Процессор: Intel Core i5-10400F (Comet Lake-S, L3 12 Мбайт), 2900-4300 МГц;

Материнская плата: Gigabyte Z490 Gaming X, LGA 1200;

Видеокарта: XFX Radeon Vega 64 8GB HBM2

Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Hikvision U10 3000 МГц @ 3200 MГц / 16-18-18-36 1.35 В ;

Дисковая подсистема №1: 240 Гбайт, SSD WD Green G1 (система);

Дисковая подсистема №2: 2Тб, HDD Seagate ST2000DM001 (данные);

Блок питания: GlacialPower GP-AP700CA;

Корпус: Gigabyte Luxo X10 (3 вентилятора на вдув, 3 на выдув)

Как положено, при первом включении Crystal DiskInfo и Hard Disk sentinel показывают 0 записанных Гб, но вот включение по счёту регистрируется уже третье, да и считано данных 5 Гб - видимо, проверяют ещё на заводе:





реклама

Теперь посмотрим, что пишет AIDA64:



Как видно, критическая температура для данной модели - 80 градусов цельсия, опасная - 75. Забегая вперёд, отмечу, что модель холодная и до такой температуры даже во время полной перезаписи не добирается, троттлинг от перегрева - это не про неё.

Перейдем к тестам. Для начала - линейное чтение. Специально делаю этот тест первым на пустом нетронутом накопителе, чтобы в конце сравнить с уже переписанным. Многие производители SSD (и флешек в том числе) посылают с чистого накопителя поток нулей, скорость которых может отличаться от скорости считывания реальных данных, проверим это:

Линия слишком ровная, запомним и сравним ещё раз после всех тестов. А теперь - линейная запись, самый показательный, по моему мнению, тест:

Объём SLC кеша - около 15% от ёмкости накопителя, то есть, в данном случае - около 35 Гб. Неплохо для бюджетного SSD, но следует учитывать, что он динамический - то есть реально 15% будет считаться от свободного в данный момент объёма. Но всё же это намного лучше, чем у некоторых моделей SSD, где кеш составляет всего 3-4 Гб. Чтобы такой малый объём кеша остался на A2000, его надо заполнить более, чем на 90%, что с системным накопителем вряд ли случится. Отдельно порадовала скорость записи за пределами кеша - ожидал, что будет около 100 Мб/c, но вплоть до 65% от объема (а мы помним, что почти такое же соотношение будет от любого количества свободного места) средняя скорость ниже 300 Мб/c практически не падала, лишь к концу упав до 120-150 Мб/c, затем снова восстановившись выше 200 Мб/c. Кстати, накопитель во время полной перезаписи нагрелся в пике лишь до 49 градусов, и это без радиатора, хотя корпус у меня хорошо продуваемый. До опасных 75 и критических 80 - ещё очень и очень много, поэтому смело можно рекомендовать для любых корпусов и для ноутбуков, даже если учесть, что там будет на градусов 10-15 выше при полной перезаписи, чего в обычном использовании не бывает.

Теперь взглянем на результаты Crystal DiskMark:

Восьмой версии я не особо доверяю, так как по тестам флешек знаю, что результаты она порой завышает. Проверим ещё раз на шестой версии, она последняя из тех, которые, обычно, показывают более близкие к реальности результаты:

Особых отличий в данном случае не оказалось, но не всегда так бывает, поэтому проверить не мешало. Теперь Anvils Storage Utilites:

Для сравнения, старый SATA WD Green G1 240:

И, напоследок, ATTO Disk Benchmark:

Для контраста - всё тот же SATA WD Green G1 240 :

Трёхкратное преимущество по чтению и записи. Апгрейд определённо того стоил.

В завершение, проверим чтение на заполненном накопителе:

Линия стала более ломанной - читать данные не так просто, как нули. Но, что радует, снижения производительности чтения практически не наблюдается.

Как итог, хочу сказать, что Kingston A2000 - достойный представитель бюджетных SSD даже в своей самой младшей версии на 250 Гб. Для тех, кому большой объём не нужен, а переплата за 500 Гб бьёт по карману, данный NVMe SSD - отличная альтернатива SATA, при практически таких же ценах за объём показывающий производительность до трёх раз выше. Среди одноклассников NVMe SSD в его плюсах - контроллер с кеш-памятью (что важно в некоторых сценариях), полноценное подключение по шине PCI-E 3.0 x4, достаточно ёмкий SLC-кеш, отсутствие сильного нагрева, и, как результат - троттлинга. Оптимальный вариант для тех, кто хочет ускорить свою систему за небольшие деньги. Надеюсь, эта статья помогла с выбором читателям, и в будущем обзоров SSD небольшой ёмкости будет больше.

Если есть какие-то замечания или пожелания, пишите в комментарии, буду благодарен.