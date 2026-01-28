Дуров заявил, что Telegram изучил шифрование WhatsApp и обнаружил «множество векторов атак».

Против корпорации Meta* подан коллективный иск в окружной суд Сан-Франциско: истцы из Индии, Бразилии, Австралии, Мексики и Южной Африки обвиняют компанию в сокрытии механизмов анализа переписки в WhatsApp.

Согласно материалам дела, мессенджер вводит пользователей в заблуждение относительно сквозного шифрования (end-to-end), в то время как Meta якобы имеет возможность хранить и анализировать фрагменты сообщений. Иск опирается на показания анонимных информаторов, работавших с внутренними системами компании.

Изображение: kefirNET

Ситуация вызвала резкую реакцию лидеров тех-индустрии. Глава Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp небезопасным, отметив, что верить в его защищенность в 2026 году — «нелепо» (braindead). По словам Дурова, в коде мессенджера обнаружены «множественные векторы атак». Илон Маск поддержал критику, заявив, что «WhatsApp не защищен», и поставил под сомнение надежность даже Signal, призвав переходить в X Chat.

В Meta* все обвинения категорически отвергли, назвав иск «абсурдным» и «преследующим громкие заголовки». Глава WhatsApp Уилл Кэткарт (Will Cathcart) пояснил, что ключи шифрования хранятся исключительно на устройствах пользователей и у компании нет к ним доступа. Кэткарт также подчеркнул, что юридическая фирма, представляющая истцов, ранее защищала интересы NSO Group — разработчика шпионского ПО Pegasus.

*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ!