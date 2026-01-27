Сайт Конференция
kefirNET
Dreame представила серию смарт-телевизоров S100 с Mini LED и QLED
Помимо поддержки Dolby Vision, HDR10+, HDR и HLG, Dreame S100 предлагает игровые функции, такие как VRR.

Согласно официальным данным производителя и листингу на немецком сайте Dreame, бренд официально представил в Европе свою первую линейку смарт-телевизоров — Aura Mini LED 4K TV S100. Новинка, ранее показанная на IFA 2025, поступит в продажу 5 февраля. В серию вошли панели с диагоналями 55, 65, 75 и 86 дюймов.

Для 65-дюймовой модели подтверждена маркетинговая акция: в период запуска (до 5 марта) покупателям предложена скидка в размере 300 евро. Точная рекомендованная розничная цена (MSRP) пока не зафиксирована в общем прайсе, но спецпредложение уже интегрировано в систему предзаказов.

Аппаратная база S100 строится на QLED-матрице с Mini LED подсветкой и поддержкой 144 Гц VRR. Флагманская 86-дюймовая версия обеспечивает пиковую яркость до 1000 нит. За обработку изображения отвечает чипсет Dreamind Pro AI, который поддерживает апскейлинг 2K-контента до 4K. Аудиосистема мощностью 70 Вт реализована в конфигурации 4.1.2 (11 динамиков, включая сабвуфер Ultra Drum и 4 направленных вверх излучателя). Телевизоры работают на базе Google TV и поддерживают стандарты Dolby Vision и Dolby Atmos.

#телевизор #dreame #смарт-тв
Источник: ithome.com
Сейчас обсуждают

Chihonya
21:06
чипсет — NVIDIA GeForce 8100, ептиль, они на 99.9% давно все покойники.
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
Chihonya
20:52
Вот где 3050 моць развернется, у всем известного челдобрека)))
Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready версии 591.86 WHQL
Вячеслав Безруков
20:51
Зачем наушникам экран и процессор в каждом? И как он себе это представляет подключение клавы и мыши к наушникам и играть через микроскоп?
Энтузиаст запустил на беспроводных наушниках культовую видеоигру Doom с частотой 18 кадров в секунду
ark-bak
20:44
9600gt palit sonic была бэстбай.
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
ark-bak
20:42
Процы так и нужно тестить, иначе теститься видео, а не камень. Раньше 640*480 гоняли, емнип.
Предварительные игровые тесты показывают незначительное преимущество AMD Ryzen 9850X3D над 9800X3D
Comandante
20:28
Скройся уже. Весь сайт знает кто ты.
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
Дима
20:08
Утверждение прикольное для современной реальности. Потому что нельзя возразить, что там людей нет. При этом вопрос остается открытым. Если ты есть, но ты весь в телефоне или ПК, то ты есть или нет и ...
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
Степан Артиксин
19:47
Какая то путаница причин и следствий. По каким критериям "спрос на память превысил предложения"? Этого мусора из года в год не уменьшалось, любых конфигураций любого брэнда. И тут вдруг - понадобилось...
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Александр Бот
19:42
1280*720 на таком процессоре, да ты силен. Наверно сам так играешь? А тут все 4К, 2К, спец говорит давай 1280*720, браво.
Предварительные игровые тесты показывают незначительное преимущество AMD Ryzen 9850X3D над 9800X3D
randomXP
19:41
А б/у рынок - это сколько миллионов устройств? Какой смысл в покупке нового устройства, когда б/у можно найти лучше по характеристикам или дешевле? Ах да, всех приучивали покупать новое, с гарантией,...
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
