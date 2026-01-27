Помимо поддержки Dolby Vision, HDR10+, HDR и HLG, Dreame S100 предлагает игровые функции, такие как VRR.

Согласно официальным данным производителя и листингу на немецком сайте Dreame, бренд официально представил в Европе свою первую линейку смарт-телевизоров — Aura Mini LED 4K TV S100. Новинка, ранее показанная на IFA 2025, поступит в продажу 5 февраля. В серию вошли панели с диагоналями 55, 65, 75 и 86 дюймов.

Для 65-дюймовой модели подтверждена маркетинговая акция: в период запуска (до 5 марта) покупателям предложена скидка в размере 300 евро. Точная рекомендованная розничная цена (MSRP) пока не зафиксирована в общем прайсе, но спецпредложение уже интегрировано в систему предзаказов.

Аппаратная база S100 строится на QLED-матрице с Mini LED подсветкой и поддержкой 144 Гц VRR. Флагманская 86-дюймовая версия обеспечивает пиковую яркость до 1000 нит. За обработку изображения отвечает чипсет Dreamind Pro AI, который поддерживает апскейлинг 2K-контента до 4K. Аудиосистема мощностью 70 Вт реализована в конфигурации 4.1.2 (11 динамиков, включая сабвуфер Ultra Drum и 4 направленных вверх излучателя). Телевизоры работают на базе Google TV и поддерживают стандарты Dolby Vision и Dolby Atmos.