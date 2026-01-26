Илон Маск подтвердил запуск производства в апреле

Tesla вывела прототипы беспилотного роботакси Cybercab на финальные испытания в условиях низких температур. В сети появились кадры испытаний электрокара на заснеженных трассах, что стало поводом для официального комментария Илона Маска. Глава компании подтвердил, что подготовка идет по графику, и серийное производство модели без руля и педалей стартует в апреле 2026 года.

Автор изображения: Tesla RobotaxiЗимние тесты являются критическим этапом для системы Tesla Vision. Инженерам необходимо доказать, что нейросети способны корректно интерпретировать дорожную ситуацию, когда разметка скрыта под снегом, а линзы камер подвергаются обледенению и загрязнению. В отличие от конкурентов, использующих лидары, Cybercab полагается исключительно на оптические сенсоры, что делает калибровку алгоритмов в условиях плохой видимости ключевым фактором безопасности перед коммерческим запуском.

Автор изображения: Tesla RobotaxiCybercab станет первой моделью, построенной на новой платформе «unboxed». Эта стратегия подразумевает отказ от традиционного конвейера в пользу модульной сборки, что должно сократить производственные площади на 40% и снизить стоимость сборки одного юнита. Несмотря на амбициозные сроки, эксперты отрасли указывают на необходимость получения дополнительных регуляторных разрешений для эксплуатации полностью автономных ТС без органов управления на дорогах общего пользования в большинстве штатов США.