Ожидается, что новая модель будет представлена в марте 2026 года, вместе с версией Find X9 Ultra

В сети появились подтверждения того, что Oppo Find X9s оснастят основной и перископической камерами с разрешением 200 Мп каждая. Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что в обоих модулях будет использоваться сенсор Samsung HP5 (оптический формат 1/1,56 дюйма). Перископ обеспечит 3-кратный оптический зум, а дополнять систему будет ультраширокоугольный объектив на 50 Мп.

Может быть интересно

Смартфон станет относительно компактным флагманом: ему приписывают 6,3-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1,5К. За счет использования технологии упаковки LIPO инженерам удалось добиться ультратонких рамок со всех четырех сторон. За производительность будет отвечать топовая однокристальная система MediaTek Dimensity 9500+.

Несмотря на габариты, модель может получить аккумулятор емкостью около 7000 мАч. В спецификациях также значатся 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, поддержка беспроводной зарядки и полноценная защита от воды. Для корректной цветопередачи и работы с оттенками кожи Oppo применит фирменную систему Danxia и мультиспектральный датчик. Ожидается, что новинку представят в марте 2026 года вместе с версией Find X9 Ultra.