Apple планирует изменить дизайн Dynamic Island в iPhone 18 Pro за счет новых технологий Samsung

Будущие флагманы Apple, выход которых ожидается осенью 2026 года, могут кардинально изменить привычный облик фронтальной панели. По данным южнокорейского издания ETNews, в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будет реализована технология подэкранного размещения датчиков Face ID. Основным поставщиком необходимых инфракрасных модулей выступит компания Samsung. Это решение позволит Apple значительно уменьшить площадь технических вырезов, сделав интерфейс Dynamic Island более компактным.

Автор изображения: fptПараллельно с обновлением системы безопасности изменения затронут и матрицу экрана. Согласно данным отраслевых источников, устройства перейдут на технологию LTPO+, которая является следующим этапом развития текущих панелей. Главным преимуществом нового стандарта станет повышенная энергоэффективность, что в сочетании с новыми алгоритмами управления питанием должно увеличить время автономной работы смартфонов.

Автор изображения: fptЧто касается визуального исполнения, в индустрии существуют две версии реализации нового дизайна. Инсайдер ShrimpApplePro утверждает, что Dynamic Island станет заметно короче, так как под стеклом скроется большая часть компонентов Face ID, а видимыми останутся лишь объектив фронтальной камеры и ИК-датчик. В свою очередь, отчеты The Information указывают на возможность переноса селфи-модуля в левый верхний угол дисплея. Такой шаг позволит полностью отказаться от формы «таблетки», заменив её на минималистичный точечный вырез. Официальный анонс линейки iPhone 18 Pro ожидается в сентябре.