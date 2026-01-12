Проект предполагает использование трех режимов работы: планшета, ноутбука и стационарного мини-ПК с экраном

Компания Khadas представила проект Mind Go — концепт гибридного устройства, которое может трансформироваться из планшета в ноутбук или мощную рабочую станцию. По словам производителя, проект нацелен на устранение компромисса между портативностью и производительностью, характерного для современных планшетов.

Основой системы выступает планшет с безвентиляторным охлаждением и 11,6-дюймовым экраном. Вес устройства составляет около 600 граммов при толщине 6,1 мм (с использованием LCD-панели). Разработчики также рассматривают вариант с OLED-дисплеем, что позволит уменьшить толщину до 5,5 мм. Устройство поддерживает работу со стилусом Mind Pencil и оснащено специальным эргономичным выступом на задней панели для удобного хвата одной рукой.

В режиме ноутбука планшет подключается к модулю клавиатуры через Pogo-pin разъемы. Клавиатурный блок содержит дополнительный аккумулятор, который доводит общую емкость батареи до 45 Вт·ч, что обеспечивает до 9 часов автономной работы.

Для стационарного использования предусмотрена док-станция Mind Go Stand с активной системой охлаждения. Как заявляет производитель, отвод тепла позволяет увеличить производительность устройства в два раза по сравнению с мобильным режимом. Док-станция также выполняет роль концентратора портов (USB-C, HDMI, USB-A, Ethernet) и оснащена встроенными динамиками.

На текущем этапе Khadas приглашает пользователей к соавторству для определения финальных характеристик. На обсуждение вынесены вопросы выбора аппаратной платформы (Snapdragon против Intel), типа дисплея и целесообразности поддержки внешних графических процессоров (eGPU) через док-станцию.