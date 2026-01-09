Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
ASRock Industrial представила мини-ПК серии NUC Ultra 300 на базе процессоров Panther Lake
Техническая база моделей включает поддержку процессоров вплоть до уровня Panther Lake H12Xe.

Компания ASRock Industrial, дочернее подразделение ASRock по работе с промышленным и коммерческим сегментами, официально анонсировала выпуск новых мини-ПК серий NUC Ultra 300 BOX и NUCS Ultra 300 BOX. Устройства оснащаются процессорами Intel Core Ultra третьего поколения, известными под кодовым названием Panther Lake.

Техническая база моделей включает поддержку процессоров вплоть до уровня Panther Lake H12Xe. Мини-компьютеры оснащены двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR5-7200 суммарным объемом до 128 ГБ. Дисковая подсистема представлена двумя слотами M.2: один с интерфейсом PCIe 5.0 x4 и один с PCIe 4.0 x4. Для беспроводной связи предусмотрены модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Линейка разделена на две версии в зависимости от габаритов корпуса. Стандартная модель NUC Ultra 300 BOX объемом 0,63 л имеет размеры 117,5 x 110 x 49 мм и оснащена портом Thunderbolt 4, четырьмя разъемами USB со скоростью 10 Гбит/с и двумя сетевыми портами 2.5GbE RJ45. Тонкая модификация NUCS Ultra 300 BOX объемом 0,49 л (117,5 x 110 x 38 мм) получила один Thunderbolt 4, пять USB 10 Гбит/с и один порт 2.5GbE RJ45.

#asrock #мини-пк #nucs ultra 300 box #nuc ultra 300 box
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
2
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
6
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
7
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
США покидают 66 международных организаций
3
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
4
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
17
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
98
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
22
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
15
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

Baron von Tripperbach
13:13
Жёсткий диск в теплице!
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Никита Абсалямов
13:13
Лечитесь...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
newceyre
12:57
Комфортные 36 фпс - вам на лечение куда скидывать?
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
samsonbl4
12:55
Ну сейчас, когда первый блин у меня есть, который вживую можно потрогать и померить, думаю смогу спроектировать корпус толщиной примерно 65...70 мм, под БП sfx и видюху в два слота толщиной. Может зай...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
akzi
12:51
бп для лед освещения (бывают широкие не высокие, узкие не высокие, + герметичные узкие влагозащищенные подороже и массивнее), но там для обычных плат нужен будет dc-dc atx адаптер. Стоят они недорого...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Dimkovski
12:43
Я бы в ремастер с новой графой на UE5 сыграл ещё разок.
Продажи «интерактивного кино» Detroit Become Human достигли отметки в 15 миллионов копий
akzi
12:41
88мм высота все портит!( Это много! Даже фабричные недорого есть тонкие кулеры ic-30? (якобы 100ВТ+-, но это обман, явно, столько не сможет, или будет кочегариться как утюг с риском выхода из строя и...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Oleg Panda
12:39
О как интересно! А я вот твой хваленый чимбаликс или как его там даже поставить не смог, хотя все (ваще все дистры, кроме, наверное, генту) ставлю с закрытыми глазами левой пяткой. Но за то в лайв реж...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Snooper
12:38
Ух ты, аж 72 штуки. Интересно что за процы? Процы похоже просто распаяны.
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
Dentarg
12:34
Повезло тем, кто купил 4090 за 140к на релизе в 2022г. 5 лет на бескомпромиссном флагмане.
Выпуск видеокарт GeForce RTX 50 SUPER отложен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter