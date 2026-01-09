Техническая база моделей включает поддержку процессоров вплоть до уровня Panther Lake H12Xe.

Компания ASRock Industrial, дочернее подразделение ASRock по работе с промышленным и коммерческим сегментами, официально анонсировала выпуск новых мини-ПК серий NUC Ultra 300 BOX и NUCS Ultra 300 BOX. Устройства оснащаются процессорами Intel Core Ultra третьего поколения, известными под кодовым названием Panther Lake.

Техническая база моделей включает поддержку процессоров вплоть до уровня Panther Lake H12Xe. Мини-компьютеры оснащены двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR5-7200 суммарным объемом до 128 ГБ. Дисковая подсистема представлена двумя слотами M.2: один с интерфейсом PCIe 5.0 x4 и один с PCIe 4.0 x4. Для беспроводной связи предусмотрены модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Линейка разделена на две версии в зависимости от габаритов корпуса. Стандартная модель NUC Ultra 300 BOX объемом 0,63 л имеет размеры 117,5 x 110 x 49 мм и оснащена портом Thunderbolt 4, четырьмя разъемами USB со скоростью 10 Гбит/с и двумя сетевыми портами 2.5GbE RJ45. Тонкая модификация NUCS Ultra 300 BOX объемом 0,49 л (117,5 x 110 x 38 мм) получила один Thunderbolt 4, пять USB 10 Гбит/с и один порт 2.5GbE RJ45.