Kefir32
Представлены Snapdragon 4 Gen 4 и 6s 4G Gen 2
Qualcomm представила чипы Snapdragon 6s 4G Gen 2 и Snapdragon 4 Gen 4 для среднего и начального сегментов.

Компания Qualcomm анонсировала два новых процессора — Snapdragon 6s 4G Gen 2 и Snapdragon 4 Gen 4 — нацеленных на укрепление позиций в сегментах 4G- и 5G-смартфонов начального и среднего уровня.

Snapdragon 6s 4G Gen 2 основан на архитектуре Kryo CPU и Adreno GPU, с максимальной частотой ядер до 2,9 ГГц. По данным производителя, его производительность выросла на 51 % по сравнению с предшественником, а графика — на 20 %. Чип оснащён NPU Hexagon для выполнения ИИ-задач на устройстве, включая поддержку голосовых ассистентов.

Поддерживается экран FHD+ с частотой 120 Гц, тройная съёмка с разрешением до 108 Мп благодаря Spectra Triple ISP, а также LPDDR4x и UFS 2.2. Среди функций — улучшенная обработка звука с поддержкой удалённого распознавания речи и подавления эха, а также модем 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 и Quick Charge 3.

Snapdragon 4 Gen 4 ориентирован на 5G-рынок. Он включает два производительных ядра по 2,3 ГГц и шесть энергоэффективных по 2,0 ГГц, а также поддерживает LPDDR5 и UFS 3.1. Впервые в этом сегменте реализована аппаратная многофреймовая шумоподавление, улучшающая качество ночной съёмки.

Чип поддерживает Quick Charge 4+ — по заявлению Qualcomm, зарядка с 0 до 50 % возможна за 15 минут. Также доступны 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и графика с частотой до 120 кадров в секунду.

Оба процессора направлены на перенос функций флагманского уровня в более доступные устройства.

#смартфон #qualcomm #процессор #чип #snapdragon 4 gen 4 #snapdragon 6s 4g gen 2
Источник: ithome.com
